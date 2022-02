Olympia 2024

Tony Estanguet verspricht im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris Innovationen. "Es war wichtig, ein innovatives und spektakuläres, aber auch umweltfreundliches Projekt zu realisieren", so der 43-Jährige. "Eine Veranstaltung wie diese muss auch Auswirkungen auf den Sport im Allgemeinen und auf das tägliche Leben haben."

Estanguet hat eine klare Vision für das Event in zwei Jahren: "Auch wenn die wichtigsten Grundlagen für das Projekt bereits gelegt wurden, denke ich, dass wir bis zum Ende innovativ bleiben müssen. Es liegt in unserer Verantwortung, spektakulär, neu, innovativ und anspruchsvoll zu sein, denn die Organisation von 869 olympischen und paralympischen Wettkämpfen ist eine unglaubliche Herausforderung."

Konkret soll beispielsweise die Eröffnungsfeier umgestaltet werden: "Die Eröffnungsfeier ist der größte Höhepunkt der Spiele. Eine Milliarde Menschen werden zusehen", so der einstige Weltklasse-Kanute. Bei der Zeremonie wolle man auch mit dem brechen, "was man in der Vergangenheit gemacht hat".

Estanguet versprach im Hinblick auf die Eröffnungsfeier zwar Veränderungen, Details wollte er aber keine nennen. Aber: Es soll einen "Marathon für alle" geben.

Estanguet: "Es ist ein Traumjob"

Darüber hinaus plane man eine Eröffnungszeremonie auf der Seine. "Wir hatten die Idee schon, als wir uns für die Spiele beworben haben, aber wir wollten sie nicht in die Bewerbung aufnehmen, weil es viele Fragen zur Machbarkeit gab. Wir haben erkannt, dass es machbar ist, und wir haben viel mit dem Staat zusammengearbeitet."

Seinen Job empfindet Estanquet nicht als Bürde. Vielmehr will er die Zeit genießen: "Es ist ein Traumjob, ich erlebe ein außergewöhnliches Abenteuer. Ich habe meine Karriere vor zehn Jahren beendet und 2014 mit der Arbeit an den Spielen begonnen. Ich stecke meine ganze Energie in diese Aufgabe. Auf persönlicher Ebene ist es ein verrücktes Abenteuer."

