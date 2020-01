Barcelona, das zusammen mit der Pyrenäen-Region die Spiele ausrichten will, war 1992 Ort der Sommerspiele.

In zwei Jahren finden die Winterspiele in Peking statt, 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo (Italien). Wann über den Gastgeber der Spiele 2030 entschieden wird, steht noch nicht fest.

Das könnte Dich auch interessieren: Kühn läuft bei Fourcade-Sieg aufs Podest

(SID)