"Wir wollen 2032 die Spiele in Nordrhein-Westfalen ausrichten", bekräftigte Laschet: "Es gibt seit langer Zeit wieder die Chance auf eine deutsche Bewerbung. Das wäre 60 Jahre nach München 1972." Daraus würde "ein Modernisierungsschub für das Land folgen, sowohl in der Infrastruktur als auch bei der Digitalisierung", so der 60-Jährige.

Am Freitag möchte Laschet die Spitzen der an der möglichen Bewerbung beteiligten Städte zum Gespräch über den Stand der Pläne und über mögliche Bürgerbeteiligungen treffen. An den Spielen sollen sich 14 Kommunen in der Rhein-Ruhr-Region beteiligen. Geplante Bewerbungen Münchens und Hamburgs für die Spiele 2022 bzw. 2024 waren durch Bürgerbefragungen frühzeitig gestoppt worden.