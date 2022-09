Bei der offiziellen Gedenkveranstaltung am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck bei München entschuldigte sich Bundespräsident Steinmeier im Beisein von Israels Staatspräsident Isaac Herzog bei den anwesenden Hinterbliebenen für die Fehler und Versäumnisse Deutschlands.

"Wir können nicht wiedergutmachen, was geschehen ist, auch nicht, was Sie an Abwehr, Ignoranz und Unrecht erfahren und erlitten haben. Das beschämt mich", sagte Steinmeier.

Das palästinensische Terrorkommando "Schwarzer September" hatte am 5. und in den Morgenstunden des 6. September 1972 elf Sportler, Trainer und Kampfrichter der israelischen Olympiamannschaft ermordet.

Zudem kam bei der missglückten Befreiungsaktion in Fürstenfeldbruck ein deutscher Polizist ums Leben. Mit seiner offiziellen Entschuldigung kam Steinmeier einer der Hauptforderungen der Hinterbliebenen nach. Sie hatten andernfalls mit einem Boykott der Gedenkveranstaltung gedroht.

Angehörige der Opfer kämpften jahrelang

"Es ist meine Pflicht und mein Bedürfnis, unsere deutsche Verantwortung zu bekennen – hier und heute und für die Zukunft. Möge der heutige Tag dazu führen, dass Sie, die Angehörigen, sich wahrgenommen fühlen in Ihrem Schmerz, dass Sie spüren, dass es uns ernst ist mit unserer Verantwortung", sagte Steinmeier an die Opferfamilien gerichtet.

Angeführt von ihrer Sprecherin Ankie Spitzer, Witwe des ermordeten Fechttrainers Andrei Spitzer, hatten sie jahrelang um diese Anerkennung gekämpft.

Der Gedenkfeier vorausgegangen waren in den vergangenen Wochen intensive Gespräche mit den Angehörigen der Opfer. Dabei ging es vor allem um die Höhe einer "angemessenen" Entschädigungssumme. Diese soll nach Informationen von "AFP", "Spiegel" und "Süddeutscher Zeitung" bei 28 Millionen Euro liegen.

"Ich kann sagen, es ist eine angemessene Summe", sagte Spitzer schon vor der Gedenkveranstaltung. Nun habe sie "das Gefühl, dass sich der Kreis endlich geschlossen hat. Wir haben jetzt alles erreicht, was wir erreichen wollten".

Reiter: Verantwortliche haben "folgenschwere Fehler" begangen

Bereits am Vormittag hatte es eine Gedenkveranstaltung am Olympischen Dorf in München gegeben. Dabei sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter, er müsse in Namen der Stadt "beschämt feststellen", dass die Verantwortlichen 1972 "folgenschwere Fehler" begangen hätten.

"Ich entschuldige mich dafür, dass nach dem Anschlag nicht das getan wurde, was die Menschlichkeit geboten hätte: Fehler einzugestehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen."

Steinmeier begrüßte es außerdem "ausdrücklich", dass die Bundesregierung die Einsetzung einer israelisch-deutschen Historikerkommission vorschlägt. "Ich hoffe, dass es der Kommission gelingen wird, mehr Licht in dieses dunkle Kapitel zu bringen. Voraussetzung ist, dass sie möglichst umfassenden Zugang zu Dokumenten erhält und dass sie nach Kräften in ihrer Arbeit unterstützt wird", sagte er.

Wahrheit über Attentat soll ans Licht kommen

Auch die Einsicht aller Akten war den Hinterbliebenen bisher verweigert worden.

Den Experten beider Länder komme dabei "eine große Verantwortung" zu, sagte Steinmeier: "Ihre Arbeit wird vielleicht schmerzhafte, unbequeme Wahrheiten zutage fördern, auch zutage fördern müssen. Aber wir müssen die Geschichte von München ’72 aufarbeiten – und im Übrigen auch die Geschichte der Nichtaufarbeitung."

Nur wenn die Wahrheit ans Licht komme, "wenn wir uns zu unseren Fehlern und Versäumnissen bekennen, kann die Wunde, die auch unser Rechtsstaat 1972 davongetragen hat, kann diese Wunde heilen".

