Olympia - Hall of Fame: Steffi Graf und der Golden Slam 1988

Hall of Fame: Steffi Graf und der Golden Slam bei Olympia am 1. Oktober 1988 - ein einzigartiger Triumph direkt im Anschluss an den Erfolg bei den US Open, auf den sie am Eurosport-Mikrofon zurückblickt.

