Laut Chen Ning, dem Generaldirektor der Abteilung Kultur und Zeremonien von Peking 2022, ist der Slogan der erste Meilenstein nach den Spielen von Tokio. Er zeige an, dass jetzt "Peking-Zeit" und ein wichtiger Moment gekommen sei, um sich unter dem olympischen und paralympischen Banner zu vereinen.

International steht der kommende Olympia-Gastgeber vor allem wegen offenkundiger Menschenrechtsverletzungen gegen muslimische Minderheiten schwer in der Kritik.

Ungeklärt ist weiterhin, unter welchen Bedingungen die 24. Winterspiele angesichts der Corona-Pandemie ablaufen sollen.

Präsident Thomas Bach vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) kündigte in der Vorwoche an, die Richtlinien für alle Beteiligten, die sogenannten Playbooks, voraussichtlich im Oktober zu veröffentlichen. Dann sind auch mehrere Testwettbewerbe in den olympischen Sportstätten geplant.

(SID)

