Olympische Spiele

"Sehr peinlich": Skistar Tina Maze über ihre besondere Olympia-Erinnerung

"Sehr peinlich": Skistar Tina Maze über ihre besondere Olympia-Erinnerung von den Winterspielen 2014 in Sotschi, als ihr ein spezieller Fauxpas unterlief. In Russland feierte sie zeitglich mit der Schweizerin Dominique Gisin den Olympiasieg in der Abfahrt, doch als die Goldmedaillen verteilt wurden, kam es zu einem Patzer, der die Slowenin heute noch bewegt.

00:01:45, vor 9 Stunden