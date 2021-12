"Ein Boykott hat noch nie jemandem was gebracht. Das wäre wirklich unfair gegenüber den Athleten, die sich jetzt so lange vorbereitet haben", so Weikert weiter.

Grünen-Chefin Baerbock hatte sich in der vergangenen Woche im Interview mit der taz dem Thema Boykott gedanklich angenähert. "Wenn ich sehe, wie Chinas Führung mit der Tennisspielerin Peng Shuai umgeht oder mit der verhafteten Bürgerjournalistin Zhang Zhan, sollten wir natürlich auch die Olympischen Spiele genauer in den Blick nehmen. Da gibt es für Regierungen unterschiedliche Formen des Umgangs, die in den kommenden Wochen sicherlich diskutiert werden."

Ad

Der DOSB werde sich, so Weikert, bei den Winterspielen (4. bis 20. Februar) "im Rahmen unserer Möglichkeiten entsprechend positionieren". Auf der Pressekonferenz nach der Mitgliederversammlung in Weimar am Samstag kritisierte der frühere Tischtennis-Weltverbandschef selbst die Menschenrechtslage in China deutlich. "Seit 2008 (Sommerspiele in Peking/d. Red.) haben viele gedacht, dass sich durch Olympia was an der Menschenrechtslage verbessert. Und Fakt ist: Es hat sich nichts verbessert. Wahrscheinlich ist es schlechter geworden, was sehr bedauerlich ist", so Weikert.

Olympische Spiele Athletensprecherin: Neue DOSB-Führung steht vor "Herkulesaufgabe" GESTERN AM 15:14

Ähnlich äußerte sich Weikert über die Fußball-WM im kommenden Jahr in Katar. "Die WM ist vergeben nach Katar. Ich finde das auch keinen optimalen Ort. Man sollte genauso reagieren wie bei China: Auf die Verletzungen hinweisen", sagte der 60 Jahre alte Anwalt: "Nach meinem Kenntnisstand besteht das Kafala-System weiterhin, auch wenn es niemand zugeben möchte. Die Verletzungen sind weiterhin da." Auch in diesem Fall hält Weikert wenig von einem Boykott: "Ein Boykott hat noch niemandem geholfen. Und deswegen sollte man auch dort nicht boykottieren, sondern hinfahren und versuchen zu ändern."

Das könnte Dich auch interessieren: Weikert ist neuer DOSB-Präsident

(SID)

Tolle Bilder: Die Olympia-Schanzen und -Pisten im Drohnenflug

Olympia Peking 2022 Omikron-Variante: China erwartet einige Herausforderungen für Peking 2022 30/11/2021 AM 12:23