Olympische Spiele

Olympia 2022: Und sonst so XXL - Kurioses Roundup mit explosiver Mikaela Shiffrin

Die Eurosport-Rubrik "... und sonst so?" geht in die letzte Runde. Die kuriosesten Szenen, die größten Lacher: Ein Jamaikaner braucht nach seinem Ski-Debüt eine spezielle Behandlung, die US-Kommentatoren müssen das Aus von Mikaela Shiffrin erst einmal verkraften und mit den Flaggen läuft irgendwie auch nicht alles so ganz richtig in Peking.

00:02:24, 20/02/2022 Am 10:35