Die Ski-Freestylerin Emma Weiß bestätigte dem Sport-Informations-Dienst (SID), dass sie die betroffene Athletin ist.

Sie hatte nach einer Corona-Infektion im vergangenen November bereits in den vergangenen Wochen schwankende CT-Werte aufgewiesen.

Erst nach zwei negativen Tests am vergangenen Samstag und Sonntag konnte die 22-Jährige, die in der Disziplin Aerials startet, mit Verspätung am Montag nach Peking reisen.

Als "Close Contact" ist Weiß vom Team separiert, darf laut DOSB jedoch trainieren und am Wettkampf (ab Sonntag) teilnehmen.

Betroffene werden zweimal täglich getestet.

Je nach Entwicklung dieser Testergebnisse ist es weiterhin möglich, dass das Teammitglied noch als positiver Fall eingestuft und dann in einem Isolationshotel untergebracht wird.

