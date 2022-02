"Ich bin ja nun schon lange dabei, aber das habe ich noch nie erlebt", sagte Thomas Schwab, Vorstandschef und Sportdirektor im Bob- und Schlittenverband für Deutschland. Sechs Rennen, sechs Siege - nach den vier Goldmedaillen der Rodler setzte Neise die deutschen Festspiele im Sliding Centre im Skeleton nahtlos fort.

Mit ihrem Triumph am Samstag trug die ehemalige Juniorenweltmeisterin zu einem historisch guten Abschneiden in der kleinsten Schlittensportart bei, drei der sechs Skeleton-Medaillen gingen an den deutschen Verband. Christopher Grotheer hatte am Vortag einen Doppelsieg vor Axel Jungk angeführt.