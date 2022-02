Am Willen, am Ehrgeiz, an der Motivation liegt es sicher nicht. Egal ob Denise Herrmann, Benedikt Doll oder Roman Rees - die deutschen Biathlon geben alles, sie gehen teilweise sogar über die Grenze hinaus. Doch der Ertrag ist nach der ersten Woche der olympischen Spiele in Peking eher mau.

Doll war am Sonntag jedenfalls komplett bedient. So sehr, dass er in einer ersten Reaktion nicht einmal "an Biathlon denken" wollte. Eine Verfolgungs-Medaille gab es nicht

Ad

Was dem deutschen Biathlon derzeit Rätsel aufgibt, ist der nicht weg zu diskutierende Abstand zur Weltspitze.

Olympia - Biathlon Herrmann lässt Dampf ab wegen Material: "Nicht konkurrenzfähig" VOR 3 STUNDEN

Angesichts des großen Vorsprungs der Teams aus Norwegen, Frankreich oder auch Schweden fühlten sich die eisigen Temperaturen im verschneiten Zhangjiakou noch etwas frostiger an.

Rösch bewertet Herrmann-Kritik am Material: "Sensibles Thema"

Was besonders alarmierend war: Herrmann haderte mit dem "gar nicht konkurrenzfähigen" Material . "Ich war mit dem Material sowas von gar nicht konkurrenzfähig", war der exakte Wortlaut von ihr in der "ARD", nachdem sie sich im Verfolger trotz dreier Strafrunden auf Rang 17 vorgekämpft hatte.

Das Material bereitet Sorgen

Und auch Rees erkannte nach seinem sechsten Platz in der Verfolgung direkt, dass "uns die Topnationen, die hier auch die Medaillen abräumen, ein Stück voraus sind".

"Eine olympische Tragödie!" Tandrevold bricht im Ziel zusammen

Es ist ein Thema, das Sorgen bereitet und analysiert werden muss. "Wie unsere Ski waren, da müsste ich im Detail analysieren", sagte Doll und relativierte immerhin etwas: "Optimal war es wahrscheinlich nicht, aber wir motzen da auf hohem Niveau." Im Einzel und in der Mixed-Staffel seien "die Ski einen Tick besser" gewesen, merkte der 31-Jährige an.

Statt mit großer Zuversicht gehen die deutschen Skijäger also eher abwartend und mit einigen Baustellen in die Abschlusswoche. Fast schon verblasst wirkt angesichts der frischen Eindrücke die sensationelle Einzel-Goldmedaille von Herrmann vom vergangenen Montag . Wurde das Pulver dort etwa schon verschossen?

Gefährliche Mischung mit Kunstschnee

Wenn dieser die mit Kunstschnee präparierten Loipen bedeckt, wird es knifflig. Diese Challenge lösten die Techniker nicht zur Zufriedenheit der Athleten. "Es ist natürlich nicht einfach", sagte Herrmann: "Aber wir waren schon sehr weit weg von der Musik."

Die größte Enttäuschung in der Verfolgung über 12,5 km erlebte Doll, der vor vier Jahren noch Bronze im Jagdrennen gewonnen hatte. Von Platz acht aus war er mit den besten deutschen Aussichten ins Rennen gegangen - aber gleich sieben Scheiben blieben stehen, Doll musste sich mit Platz 32 begnügen.

Das große Plus im deutschen Biathlon-Team bleibt indes die Geschlossenheit.

Bundestrainer Kirchner peilt Staffel-Gold an

Staffel schlägt sich wacker: DSV-Langläufer schnuppern lange an Medaille

Eine Staffel-Goldmedaille, hatte Bundestrainer Mark Kirchner gesagt, "ist für mich als Trainer das Ziel". Im Massenstart rechnen sich zudem Doll sowie Herrmann etwas aus. Die Chancen sind da, sie gehören sicher zum erweiterten Favoritenkreis.

Den Ruhetag nutzen

Jetzt will das DSV-Team den Ruhetag am Montag nutzen, um wieder zuversichtlicher Richtung Podium blicken zu können. "Wenn wir mit der Staffel um Medaillen kämpfen wollen, müssen wir noch ein bisschen am Material schrauben", sagte Rees.

Acht deutsche Biathleten haben sich für die Massenstarts qualifiziert.

Im abschließenden Einzel-Rennen gehen bei den Männern am Freitag über die 15 km Benedikt Doll, Roman Rees, Philipp Nawrath und Johannes Kühn an den Start. Für das letzte Frauen-Rennen über 12,5 km am Samstag qualifizierten sich Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Vanessa Voigt, Franziska Preuß und Vanessa Hinz.

Das könnte Dich auch interessieren: Karl Geiger platzt im TV der Kragen

Wilde Biathlon-Verfolgungen, Tiefschnee im Riesenslalom und Sportgeschichte

Olympia - Biathlon Kampfansage nach Zusammenbruch: Tandrevold meldet sich zu Wort VOR 4 STUNDEN