Die zehn größten Olympiamomente von Italien - Fauner crashed die Norweger-Party

Alberto Tomba prägte die italienische Geschichte bei Olympischen Winterspielen - doch auch andere Italiener drückten Olympia ihren Stempel auf: Zum Beispiel Silvio Fauner, der den großen Björn Dählie 1994 in Lillehammer im Langlauf bezwang. Eurosport zeigt die zehn größten Olympia-Momente Italiens. Wer erinnert sich nicht gerne an die Heldentaten von Deborah Compagnoni Armin Zöggeler und Co.?

