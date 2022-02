"Wir sind uns mit dem Deutschen Skiverband und der Deutschen Eislaufunion einig, dass dieses Zeichen die verlorenen Tage und die Belastung der Quarantäne nicht ungeschehen machen kann. Dennoch möchten wir gemeinsam ein Zeichen der Solidarität aussenden", sagte Dirk Schimmelpfennig, Chef de Mission im Team D.

Frenzel durfte das Quarantänehotel am Montag nach elf Tagen verlassen, Seegert am vergangenen Freitag nach neun Tagen.

Weber wurde schließlich am Dienstag aus der Quarantäne entlassen. Für den 25-Jährigen sind die Spiele dennoch gelaufen, Weber wurde am Montag durch den nachnominierten Manuel Faißt ersetzt.

"Harte Tage" überstanden: Frenzel will in Staffel angreifen

Frenzel und Seegert hoffen noch auf Olympia-Start

"Wir haben uns zusammen mit dem DOSB überlegt, den Athleten, die so lange in Quarantäne waren, genau für diese Tage einen Urlaub zu finanzieren, mit ihren Familien zusammen. Denn nicht nur den Athleten ging es schlecht, auch den Familien", hatte DSV-Teammanager Horst Hüttel bereits am Montag angekündigt.

Der dreimalige Olympiasieger Frenzel (33) darf zumindest noch auf einen Einsatz in der Staffel am Donnerstag hoffen.

Seegert will nach dem Verpassen des Teamwettbewerbs mit seiner Partnerin Minerva Hase am Freitag und Samstag im Paarlauf antreten.

