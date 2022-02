Olympische Spiele

Olympia 2022: Fahnenträger Nathan Crumpton von Amerikanisch-Samoa läuft in traditioneller Bekleidung ein

Olympia-Kultathlet Pita Taufatofua fehlt bei den Olympischen Spielen in Peking, weil er in seinem von einem Tsunami verwüsteten Heimatland Tonga helfen möchte. Sein legendärer Einmarsch bei der Eröffnungsfeier fällt damit aus. Doch Nathan Crumpton aus Amerikanisch-Samoa füllt diese Lücke perfekt. Auch der 36-Jährige läuft bei kalten Temperaturen in traditioneller Bekleidung ein.

00:00:40, vor 2 Stunden