Olympische Spiele

Olympia 2022: Gastgeber China beendet Einmarsch der Nationen bei Eröffnungsfeier in Peking

Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking darf Gastgeber China den Einmarsch der Nationen im Olympiastadion beenden. Unter dem Jubel der Zuschauer, die zahlreiche chinesische Fahnen schwenken, laufen dutzende Sportler aus dem Gastgeberland ein. Die Verbandschefs in China haben sich für die Heimspiele große Ziele gesetzt. In jedem Event soll ein chinesischer Athlet am Start sein.

00:01:54, vor einer Stunde