Olympische Spiele

Gold und Bronze für Lindsey Vonn: So liefen die Rennen der Speed-Queen bei den Olympischen Spielen

US-Skistar Lindsey Vonn gewann bei den Olympischen Spielen in Vancouver 2010 und in Pjöngchang 2018 insgesamt drei Medaillen. Überstrahlt wurden Vonns Erfolge bei Olympia durch die Goldmedaille 2010 in der Abfahrt. In Vancouver holte die Spped-Queen aus den USA zudem Bronze im Super-G. Besonders emotional war Vonns letzter Medaillenstreich in Pjöngchang. Da flossen auch ein paar Freudentränen.

