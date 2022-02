Nachdem am Freitag die 24. Olympischen Winterspiele durch eine imposante Eröffnungsfeier im Pekinger "Vogelnest" offiziell eröffnet wurden, stehen am Samstag, 5. Februar, zahlreiche Wettkämpfe auf der Tagesordnung.

Dabei sind auch viele deutsche Athletinnen und Athleten im Einsatz, darunter die deutsche Fahnenträgerin Claudia Pechstein sowie die deutschen Skispringerinnen und Skispringer.

Insgesamt fallen sechs Entscheidungen um die ersten der 109 Goldmedaillen.

Eurosport.de blickt voraus auf den Samstag:

Olympia 2022: Deutsche Athleten im Fokus

Während sich die DSV-Flieger um Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Stephan Leyhe und Constantin Schmid zunächst durch die Qualifikation kämpfen müssen, geht es bei den Frauen bereits um die begehrten olympischen Medaillen. Für das DSV-Quartett Selina Freilag, Juliane Seyfarth, Pauline Hessler und Katharina Althaus steht am Samstag das Finale auf der Normalschanze im Zhangjiakou National Ski Jumping Centre an.

Althaus greift am Samstag vielleicht sogar nach Gold - da Pyeongchang-Siegerin Maren Lundby aus Norwegen pausiert und die Österreicherin Marita Kramer positiv auf Corona getestet wurde. Somit kann sich die Oberstdorferin berechtigte Chancen auf den Sieg auf der Normalschanze ausrechnen.

Althaus dominierte im letzten Training und zeigte sich nach ihrem Sprung über 104,5 Meter begeistert: "Der Sprung war richtig, richtig gut. Ich habe genau das umgesetzt, was ich wollte, daher bin ich sehr zufrieden mit dem heutigen Tag und bin bereit für morgen. Ich freue mich riesig", sagte Althaus.

Mit Allgäuer Optimismus zur nächsten Medaille? Althaus ist bereit

Ebenfalls am Samstag im Einsatz ist die deutschen Biathlon-Mixed-Staffel. Zwar Ohne Franziska Preuß, dafür aber mit zwei Olympia-Debütanten, tritt das deutsche Team zum Beginn der Biathlon-Wettbewerbe im Zhangjiakou National Biathlon Centre an.

Erstmals dabei sind Vanessa Voigt und Philipp Nawrath, hinzu kommen Denise Herrmann und Benedikt Doll.

"Deutschland auf Bronze, aber...": Biathlon-Experte Rösch mit zarter Medaillenansage

Ebefalls im Einsatz sind die drei deutschen Rennrodler Felix Loch, Johannes Ludwig und Max Langenhan. Ludwig legte im Yanqing Sliding Center am Freitag im abschließenden Trainingslauf vor Rekordweltmeister Loch die beste Zeit hin, im vorherigen Durchgang war Ludwig ebenfalls unmittelbar vor Loch auf dem vierten Platz gelandet.

"Es wird Zeit, dass es losgeht. Ich bin gespannt und zuversichtlich", sagte der dreimalige Olympiasieger Loch. Der dritte deutsche Starter Max Langenhan landete auf Rang fünf und neun in den beiden Trainigsläufen.

Felix Loch - Training bei Olympia 2022 in Peking Fotocredit: Getty Images

Sechs olympische Entscheidungen stehen am Samstag an: Hier hat die norwegische Skilangläuferin Therese Johaug die erste Goldmedaille der 24. Olympischen Winterspiele in Peking gewonnen. Die 33-Jährige setzte sich nach 44:13,7 Minuten überlegen vor Natalia Nepryaeva (ROC) durch. Bronze ging völlig überraschend an die Österreicherin Teresa Stadlober . Beste eines überzeugenden deutschen Quartetts war Katherine Sauerbrey auf Platz 13.

Daneben steigt ab 9:30 Uhr deutscher Zeit das Finale im Eisschnellauf über 3000 Meter. Die größten Titelchancen haben die Kanadierin Isabelle Weidemann, Ragne Wiklund aus Norwegen und Irene Schouten (Niederlande).

Neben der Biathlon-Mixed-Staffel und dem Skispringen bei den Damen steigen noch zwei weitere Entscheidungen: Als klarer Favorit greift der Kanadier Mikael Kingbury im Ski Freestyle nach der Goldmedaille. Als schärfster Konkurrent des amtierenden Olympiasiegers und Weltmeisters gilt der Schwede Walter Wallberg.

Im Capital Indoor Stadium steht am Samstag die erste große Entscheidung im Shorttrack an. In der erstmals bei Olympischen Winterspielen ausgetragenen Mixed-Staffel zählen die Athleten aus China und Südkorea zum engeren Favoritenkreis.

Große Spannung darf man am Samstag beim letzten Abfahrtstraining der Herren erwarten: Besonders zittern muss dabei wohl Vize-Weltmeister Andreas Sander. Der WM-Zweite von 2021 fährt im Abschlusstraining am Samstag gegen seinen deutschen Teamkollegen Simon Jocher um das letzte deutsche Ticket für das Rennen in der Abfahrt am Sonntag. "Dann wird die Zeit entscheiden, wer der vierte Athlet in unserem Team ist", so Cheftrainer Christian Schwaiger.

Ihren Platz sicher haben dagegen bereits Romed Baumann, Dominik Schwaiger und Josef Ferstl. Letzterer zeigte sich bereits nach dem ersten Training mehr als begeistert von der Strecke: "Ich habe selten so was Cooles und Lässiges gefahren vom Schnee her. Gewaltig, macht richtig Bock und Spaß."

Andreas Sander kämpft am Samstag um sein Abfahrtsticket. Fotocredit: Getty Images

Samstag im TV bei Eurosport 1 und Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+

Eurosport überträgt am Samstag, 5. Februar, die olympischen Winterspiele in Peking 2022 umfangreich live im TV sowie im Livestream bei Eurosport auf Joyn PLUS+.

Olympia 2022: Geheimtipp des Tages

Ein besonderer Tag wartet am Samstag auf die achtmalige Olympionikin Claudia Pechstein: Die 49-Jährige deutsche Fahnenträgerin startet einen Tag nach der Eröffnungsfeier im Massenstart über 3000 Meter. Zwar wird Pechstein aller Voraussicht nach nicht um die Medaillen kämpfen, doch kann man einmal mehr auf die Leistung der Rekord-Winterolympionikin gespannt sein.

