Olympia-Highlights der Nacht vom Mittwoch: Gold-Show von US-Freestyler - Straßer im Slalom in Lauerstellung

Olympia-Highlights der Nacht vom Mittwoch: Die Gold-Show von US-Freestyler Alexander Hall und der Auftakt im Olympia-Slalom waren die Hingucker. Linus Straßer glückte ein guter Start im ersten Slalom-Lauf, mit Rang fünf liegt er in aussichtsreicher Position. An der Spitze rangiert ein Österreicher - Johannes Strolz greift nach seinem zweiten Gold bei den Winterspielen in Peking 2022.

