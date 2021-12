Olympische Spiele

Kjetil André Aamodt kommt 1994 im Slalom mit dem Druck nicht zurecht - My Olympic Confession

Kjetil André Aamodt gilt 1994 als Medaillenfavorit bei den heimischen Olympischen Winterspielen in Lillehammer. Der Slalom wird allerdings zum Stimmungskiller: Aamodt scheitert im zweiten Durchgang, 40.000 Zuschauer werden mucksmäuschenstill. Vorausgegangen war ein Missverständnis mit seinem Skitechniker, wie er Eurosport in My Olympic Confession verrät.

00:01:39, vor einer Stunde