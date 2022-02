Am elften Tag der Olympischen Winterspiele erwarten uns heute neun Medaillenentscheidungen - davon fünf mit deutscher Beteiligung.

Daneben wird auch das Eishockeyspiel Slowakei-Deutschland ein absolutes Highlight werden - es geht um den Einzug in die Play-off-Runde.

Besonders im Fokus ist auch das Kurzprogramm der Eiskunstläuferinnen ab 11:00 Uhr, wo neben Nicole Schott aus Deutschland auch die russische Teenagerin Kamila Valieva nach dem Doping-Wirbel der letzten Tage antreten darf.

Olympia 2022: Deutsche Medaillenhoffnungen am Dienstag

Im Biathlon steht die 4x7,5km Staffel der Männer an. Mark Kirchner hat zu Beginn des Winters Olympia-Gold als Ziel für dieses Rennen ausgegeben. Nach starken Vorleistungen vor allem in der Loipe kann die deutsche Mannschaft in der Aufstellung Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll, Philipp Nawrath durchaus um die Podestplätze mitkämpfen. Starke Konkurrenz kommt aus Norwegen, Frankreich, Russland und Schweden.

In der Nordischen Kombination geht es heute von der Großschanze und auf der 10km langen Langlaufstrecke um die Medaillen. Hier haben die Deutschen mit Vinzenz Geiger wieder gute Chancen auf eine Medaille. Titelverteidiger Johannes Rydzek wird nach dem verpassten Edelmetall von der Kleinschanze heute auch noch einmal angreifen.

Im Zweierbob der Männer stehen die Entscheidungsläufe an. Zur Halbzeit liegen die Starter aus Deutschland in aussichtsreicher Position. Francesco Friedrich liegt nach zweiten von vier Läufen gemeinsam mit Anschieber Thorsten Margis auf Rang eins, Johannes Lochner/Florian Bauer folgen auf Rang zwei. Auch Christoph Hafer/Matthias Sommer auf Rang 4 wollen die Medaille noch angreifen.

Neben den Entscheidungen in der Abfahrt, im Biathlon, in der Nordischen Kombination und im Bob werden heute noch Medaillen im Ski Freestyle beim Slopestyle Frauen, im Snowboard Big Air bei Frauen und Männern und im Eisschnelllauf vergeben.

Im Eisschnelllauf werden heute bei Männern und Frauen die Medaillen in der Team-Staffel verteilt. Im Halbfinale treten jeweils zwei Mannschaften gegeneinander an. Jedes Team besteht aus vier Läufern. Die beiden schnellsten Quartetts qualifizieren sich für das Finale, die anderen beiden laufen im kleinen Finale um Bronze. Deutsche Teams sind dabei leider nicht am Start.

