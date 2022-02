Am 13. Tag erwarten uns bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking neun Medaillenentscheidungen - achtmal geht es um den Olympiasieg, dazu steht im Eishockey der Frauen das Spiel um Platz drei an.

Im Medaillenspiegel zeichnet sich derweil an der Spitze ein klares Bild ab.

Norwegen, das schon vor vier Jahren in Pyeongchang an der Spitze lag, führt mit nunmehr zwölf Goldmedaillen vor Deutschland, das bei deren neun steht.

Beide Nationen wollen am Mittwoch ihre Bilanzen ausbauen.

Eurosport.de blickt auf den Olympia-Mittwoch voraus:

Olympia 2022: Deutsche Medaillenhoffnungen am Mittwoch

Im Slalom der Männer rechnet sich Linus Straßer Medaillenchancen aus . Als Favoriten gelten Lucas Braathen (Norwegen), Clément Noël (Frankreich) und Manuel Feller (Österreich). Weitere Starter für Deutschland sind Alexander Schmid und Julian Rauchfuss.

In der 4x6-km-Staffel der Frauen will das deutsche Biathlon-Quartett um Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Vanessa Voigt versuchen, Edelmetall zu ergattern. Favoritinnen sind Norwegen, Schweden und Frankreich.

Im Teamsprint der Frauen in der klassischen Technik hoffen die Staffel-Silber-Gewinnerinnen Katharina Hennig und Katherine Sauerbrey aufs Treppchen und zählen mit zum erweiterten Kreis der Favoritinnen, zu dem auch die Langlauf-Teams aus Schweden, ROC und den USA gehören.

Olympia 2022 - die weiteren Entscheidungen am Montag

Ski Freestyle: Im Genting Snow Park werden die Olympiasieger der Männer im Slopestyle ermittelt. Favoriten sind Birk Ruud (Kanada), Colby Stevenson (USA), Andi Ragettli (Schweiz) sowie Alexander Hall (USA). Deutsche Athleten sind beim Kampf um Gold, Silber und Bronze nicht am Start.

Skilanglauf: Im Teamsprint klassisch der Männer sind die Mannschaften aus Norwegen, ROC und Finnland die Favoriten. Das deutsche Duo Janosch Brugger und Albert Kuchler zählt dagegen zu den Außenseitern.

Ski Freestyle: Auch bei den Aerials der Männer geht es um den Olympiasieg: Weltmeister Maxim Burow (ROC) und Christopher Lillis (USA) werden als heißeste Sieganwärter gehandelt, deutsche Starter sind nicht mit dabei.

Eishockey: Die Frauen spielen im Wukesong-Hallenstadion von Peking die Bronzemedaille aus. Dabei bekommen es die Finninnen, die im Halbfinale mit 1:4 an den USA gescheitert waren, mit der Schweiz zu tun. Die Eidegnössinnen mussten sich in ihrem Semifinale mit 3:10 Rekord-Olympiasieger Kanada geschlagen geben.

Short Track: In der 5000-m-Staffel der Männer sind die Teams aus Südkorea, China, Kanada und Ungarn die Favoriten. Eine deutsche Mannschaft ist nicht am Start. Die Frauen küren am Mittwoch die Olympiasiegerin über die 1500-m-Distanz. Favoritinnen sind die aktuelle Weltmeisterin Suzanne Schulting aus den Niederlanden sowie Lee Yubin (China) und Courtney Sarault (Kanada). Anna Seidel aus Deutschland gehört nicht zu den Medaillenkandidatinnen, will aber für eine Überraschung sorgen.

Der Mittwoch im TV bei Eurosport 1 und Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+

Eurosport überträgt auch am Mittwoch, 16. Februar, die Olympia-Wettbewerbe in Peking 2022 live im TV sowie im Livestream bei Eurosport auf Joyn PLUS+

Superstar to watch - Kläbo greift nach zweitem Gold

Im Zhangjiakou Cross-Country Centre treten die Männer zum Teamsprint in der klassischen Langlauf-Technik an. Die Augen sind dabei vor allem auf den Norweger Johannes Hösflot Kläbo gerichtet. Der Superstar gewann bislang Bronze über 15 km, Silber mit der Staffel und Gold in seiner Domäne, dem Sprint . Kläbo geht im Teamsprint zusammen mit Erik Valnes an den Start. Für Deutschland greifen Janosch Brugger und Albert Kuchler in den Wettbewerb ein.

