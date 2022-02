Am neunten Tag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking geht es sechs Mal um Gold, Silber und Bronze.

Team D will seine bislang beeindruckende Medaillensammlung von sieben Gold- und vier Silbermedaillen weiter ausbauen.

Ad

Hoffnung besteht insbesondere bei den Skispringern auf der Großschanze sowie bei den Skeleton-Pilotinnen.

Olympia Peking Chaotische Situation beim Siegtor - Zorn analysiert USA-Sieg VOR EINER STUNDE

Nach 52 von 109 Events liegt Deutschland weiterhin ganz vorne im Medaillenspielgel, gefolgt von Norwegen auf Rang zwei sowie den Niederlanden auf dem dritten Rang. Auf den Positionen vier und fünf liegen die Schweden und Österreich.

Eurosport.de blickt auf den Olympia-Samstag voraus:

Olympia am Freitag: Deutsche Athleten im Fokus

Nach dem verkorksten Auftakt auf der Normalschanze wollen die deutschen Skispringen beim Springen auf der Großschanze ein anderes Gesicht zeigen. Auf der überdimensionierten Anlage überzeugte aus dem DSV-Quartett vor allem Markus Eisenbichler.

Mit 129 Metern landete der Siegsdorfer in der Qualifikation auf dem guten sechsten Platz. "Ich bin auf dem richtigen Weg. Es macht wieder ein bisschen mehr Spaß", sagte der Bayer in der "ARD". Für Karl Geiger lief es in der Qualifikation nicht optimal. Auch wenn der Sprung über 128 Meter nur zum zwölften Platz reichte, war es dennoch ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.

"Schritt nach vorne": Geburtstagskind Geiger verbessert sich in der Quali

Komplettiert wird das deutsche Quartett durch Constantin Schmid und Pius Paschke.

Als Favoriten gelten der Olympiasieger von der Normalschanze, Ryoyu Kobayashi, die Norweger Halvor Egner Granerud und Qualifikationssieger Marius Lindvik sowie Manuel Fettner aus Österreich.

Geiger und Kobayashi: Schmitt analysiert Chancen auf der Großschanze

Nach dem sensationellen deutschen Skeleton-Doppeltriumph am Freitag bei den Herren wollen nun auch die deutschen Damen ihre Klasse beweisen.

Im Yanqing Sliding Centre gelten Weltmeisterin Tina Hermann aus Königssee und die Winterbergerin Hannah Neise als Favoritinnen auf den Olympiasieg. Dritte deutsche Starterin am Samstag ist Jacqueline Lölling.

Medaillenflut im Eiskanal! Historischer deutscher Doppelsieg im Skeleton

Olympia 2022: Entscheidungen des Tages

Im Biathlon kämpfen die Männer im Sprint über 10 Kilometer um den Olympiasieg. Nicht mit dabei sein wird Eric Frenzel, der aufgrund seiner Coronainfektion noch immer im Isolationshotel festsitzt . Dafür am Start sind aus deutscher Sicht Benedikt Doll, Johannes Kühn, Roman Rees und Philipp Nawrath. Favorisiert wird das Trio Quentin Fillon Maillet (Frankreich), Johannes Thingnes Bö (Norwegen) und Alexander Loginov (ROC).

Quentin Fillon Maillet Fotocredit: Getty Images

Joel Dufter aus Inzell geht als einziger deutscher Starter im Eisschnelllauf über 500 Meter an den Start. Die Favoriten für den Wettkampf im National Speed Skating Oval kommen aus Norwegen und Kanada. Neben dem Olympiasieger von 2018, Havard Lorentzen, gilt auch Weltmeister Laurent Dubreuil aus Kanada als Titelaspirant.

Im Zhangjiakou Cross Country Centre möchten die deutschen Skilangläuferinnen in der Staffel über 4x5-km-Staffel ihre Außenseiterchance wahrnehmen.

Tränen, Ohnmacht, Zusammenbruch! Rätsel um Langlauf-Star Karlsson

Deutschland startet mit Victoria Carl, Sofie Krehl, Katherine Sauerbrey und Katharina Hennig. Zu schlagen gilt es die amtierenden Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen aus Norwegen. Daneben rechnen sich auch die Teams aus Schweden und Russland gute Chancen für die Staffel aus.

Olympia am Samstag live im TV und im Livestream bei Eurosport

Eurosport überträgt am Samstag, 12. Februar, die olympischen Winterspiele in Peking 2022 umfangreich live im TV sowie bei Eurosport auf Joyn.

Olympia am Samstag: Geheimtipp des Tages

Wer Lust auf eine völlig neue olympische Disziplin hat, ist am Samstag beim Snowboard Cross genau richtig. Martin Nörl und Jana Fischer kämpfen für Team D um eine Medaille im Mixed-Team. Bei der erstmals ausgetragenen Disziplin gelten die amtierenden Weltmeister aus Australien, Jarryd Hughesund und Belle Brockhoff, als Topfavoriten. Daneben rechen sich die Teams aus Italien und Frankreich berechtige Chancen aus.

Martin Nörl (Mitte) bei Olympia in Peking Fotocredit: Getty Images

Das könnte Dich auch interessieren: Der Fall Valieva: Die wichtigsten Fragen zum Skandal

Goldrausch Teil 5, Biathlon-Debakel und "Goodbye" eines Superstars

Olympia Peking Bandencheck geht übel schief - tut schon beim Zuschauen weh VOR EINER STUNDE