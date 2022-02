Am zehntenTag erwarten uns bei den Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sieben Medaillenentscheidungen.

Noch immer thront Team D an der Spitze des Medaillenrankings. Mittlerweile setzt sich die beeindruckende deutsche Medaillensammlung aus acht Gold-, fünf Silber- sowie einer Bronzemedaille zusammen.

Auch am Sonntag hoffen die deutschen Athleten auf Edelmetall bei den 22. Olympischen Winterspielen.

So kämpfen neben den Biathletinnen und Biathleten auch die alpinen Ski-Asse im Riesenslalom um Podiumsplätze.

Eurosport.de blickt auf den Olympia-Sonntag voraus:

Olympia am Sonntag: Deutsche Athleten im Fokus

Im Yanqing Alpine Skiing Centre geht es am Sonntag um olympisches Edelmetall im Riesenslalom. Der amtierende Olympiasieger von 2018, Marcel Hirscher, wird seinen Titel aufgrund seines Karriereendes nicht verteidigen. Als Nachfolger des Österreichers wird der Schweizer Marco Odermatt gehandelt, der als Topfavorit ins Rennen geht. Aus deutscher Sicht starten Alexander Schmid, Linus Straßer und Julian Rauchfuss. Das deutsche Trio geht jedoch nur mit Außenseiterchancen ins Rennen.

Der Schweizer Marco Odermatt gilt als Topfavorit auf den Olympiasieg. Fotocredit: Getty Images

Ein Großkampftag wartet am Sonntag auf die deutschen Biathletinnen und Biathleten. Sowohl für die Damen als auch die Herren steht die Verfolgung an.

Bei den Damen mit dabei sind Olympiasiegerin Denise Herrmann aus Oberwiesenthal sowie das Trio Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Vanessa Voigt.

Als Topfavoritinnen auf den Olympiasieg gelten jedoch andere: Sowohl die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland, Elvira Öberg aus Schweden als auch Dorothea Wierer (Italien) wollen allesamt die Nachfolge von Laura Dahlmeier antreten, die 2018 im Sprint und in der Verfolgung ihre beiden letzten Goldmedaillen holte.

Kurz nach dem Rennen der Damen geht es auch bei den Herren in der Verfolgung über 12,5 km zur Sache.

Als Goldfavoriten gelten neben dem Franzosen Quentin Fillon Maillet Johannes Thingnes Bö aus Norwegen sowie der Russe Alexander Loginov.

Aus deutscher Sicht starten Benedikt Doll, Johannes Kühn, Roman Rees und Philipp Nawrath.

Für das deutsche Skilanglauf-Quartett Lucas Bögl, Janusch Brugger, Friedrich Moch und Florian Notz steht am Sonntag die Staffel über 4 x 10 km auf der Tagesordnung. Als Titelaspirant gehen die amtierenden Weltmeister und Olympiasieger aus Norwegen an den Start. Als Geheimfavoriten gelten die Teams aus Russland und Finnland. Team D hat dagegen nur Außenseiterchancen auf die Medaillenränge.

Für die Deutschen geht es somit um viel, ziehen doch nur die drei Gruppensieger sowie der beste Zweitplatzierte sicher in die Runde der letzten Acht ein.

Olympia 2022: Entscheidungen des Tages

Im Eisschnelllauf der Damen über 500 Meter wird am Sonntag eine neue Olympiasiegerin gekürt. Neben der amtierenden Weltmeisterin Angelina Golikova aus Russland möchte auch die Japanerin Nao Kodaira ihren Olympiasieg von 2018 verteidigen. Deutsche Starterinnen sind im National Speed Skating Oval nicht vertreten.

Im Shorttrack geht es bei den Frauen in der 3000-m-Staffel um den Olympiasieg. Neben den favorisierten Niederländerinnen und Südkoreanerinnen gelten auch die Lokalmatadorinnen aus dem Reich der Mitte zum Favoritenkreis. 2018 triumphierte Südkorea in Pyeongchang. Der amtierende Weltmeister kommt derzeit aus den Niederlanden. Das deutsche Team ist in Peking nicht mit von der Partie.

Bei den Skeleton-Herren steht am Sonntag die 500-Meter-Distanz an. Neben Titelverteidiger Wu Dajing aus China ist auch der Weltmeister aus Ungarn, Shaoang Liu, in Peking mit dabei.

Olympia am Sonntag live im TV und im Livestream bei Eurosport

Eurosport überträgt am Sonntag, 13. Februar, die olympischen Winterspiele in Peking 2022 umfangreich live im TV sowie bei Eurosport auf Joyn.

Geheimtipp des Tages: Olympia-Premiere im Monobob

Vielleicht sorgt die Olympia-Premiere im Monobob ja für eine Annäherung zwischen Mariama Jamanka und der neuen Disziplin in der Eisrinne. "Jamanka und der Mono, das ist immer schwierig. Jamanka und Yanqing, das hat bislang gut funktioniert", sagt die Oberhoferin. Wenn ab Sonntag die besten Bob-Pilotinnen der Welt erstmals um olympisches Gold im Einzelschlitten kämpfen, darf sich auch Jamanka berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. Die 31-Jährige zählt seit der Einführung zu den größten Kritikern der umstrittenen Individualdisziplin in der Teamsportart Bob, nach anfänglichen Problemen ist sie mittlerweile in der Weltspitze angekommen.

"Heute ging es gut. Es war immer noch nicht perfekt, aber auf jeden Fall geht es in die richtige Richtung", sagte die Europameisterin am Freitag nach ihrer Bestzeit im Training. Schon die Testwettkämpfe im Oktober, als die Pilotinnen erstmals den imposanten Eiskanal in China runtergerast waren, hatte Jamanka gewonnen. Dabei ist es kein Geheimnis, dass sie viel lieber wie die Männer im Vierer als zweite Disziplin gestartet wäre. Doch dazu fehlt bei den Frauen die internationale Konkurrenz.

