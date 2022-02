Am achten Tag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking geht es sieben Mal um Gold, Silber und Bronze.

Team D will seine bislang beeindruckende die Medaillensammlung ausbauen. Chancen dafür gibt es allemal: Sowohl im Skeleton als auch im Biathlon bestehen berechtigte Hoffnungen auf olympisches Edelmetall.

Zudem darf sich Kira Weidle Außenseiterchancen im Super-G ausrechnen.

An Motivation dafür sollte es nicht mangeln, stattete Bundeskanzler Olaf Scholz dem deutschen Team am Donnerstag doch per Liveschalte einen virtuellen Besuch ab. Im Zuge dessen gratulierte der Kanzler den bisherigen Medaillengewinnern.

Nach 45 von 109 Events liegt Deutschland mit sechs Gold- und drei Silbermedaillen ganz vorne im Medaillenspielgel, gefolgt von Norwegen auf Rang zwei sowie Österreich auf dem dritten Rang. Auf den Positionen vier und fünf liegen die USA und die Niederlande.

Eurosport.de blickt auf den Olympia-Freitag voraus:

Olympia am Freitag: Deutsche Athleten im Fokus

Vier Tage nach dem überraschenden Olympiasieg im Einzel wird es für Denise Herrmann bei den Winterspielen von Peking erneut ernst. Im Sprint über 7,5 km sind neben der Oberwiesenthalerin aus deutscher Sicht Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Vanessa Voigt dabei. Gesucht wird die Nachfolgerin von Laura Dahlmeier, die bei den Spielen in Pyeongchang die Goldmedaille holte. Zu den Titelanwärterinnen gehören unter anderem Weltmeisterin Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen. Daneben zählt auch die Schwedin Elvira Öberg zum engeren Kreis der Favoritinnen.

Herrmann oder Roiseland? Rösch macht Vergleich der Favoritinnen

Im Yanqing Sliding Centre geht der amtierende Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer aus Oberhof mit guten Aussichten in den Kampf um die erste olympische Skeleton-Medaille für Deutschland. Nach zwei von vier Läufen liegt der Oberhofer klar vor seinem Teamkollegen Axel Jungk und dem Chinesen Yan Wengang. Komplettiert wird das deutsche Trio durch Alexander Gassner aus Winterberg.

Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer Fotocredit: Getty Images

Auch das erste Training auf der pompösen Schanze im Zhangjiakou Ski Jumping Centre verlief laut dem 52-jährigen Österreicher noch nicht völlig rund: "Das Training ist leider nicht ganz so optimal gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hätte gedacht, wir können besser beginnen."

Nichtsdestotrotz blicken die DSV-Adler positiv auf die Qualifikation am Freitag. "Es geht zum Glück wieder von Null los", so der Gesamtweltcupführende Karl Geiger. Und auch Markus Eisenbichler, der im Einzel auf der Normalschanze den zweiten Durchgang und so auch einen Einsatz im Mixed verpasst hatte, zeigt sich hoffnungsvoll. "Das ist wieder eine komplett andere Schanze. Ich glaube, die könnte mir ganz gut liegen." Neben Geiger und Eisenbichler stehen Stephan Leyhe und Constantin Schmid im deutschen Aufgebot für die Qualifikation am Freitag.

Karl Geiger bei den Olympischen Spielen 2022 Fotocredit: Getty Images

Als Außenseiterin tritt Kira Weidle am Freitag im Super-G der Damen an. Weidle ist einzige deutsche Starterin und geht mit Startnummer 26 ins Rennen. Die gebürtige Stuttgarterin gilt insgemein für die noch bevorstehende Abfahrt als große Medaillenfavoritin für Team D. Favorisiert werden die amtierende Weltmeisterin, Lara Guth-Behrami aus der Schweiz, die Olympiasiegerin von 2018, Ester Ledecka, sowie die Italienerin Federica Brignone.

Kira Weidle Fotocredit: Getty Images

Olympia 2022: Entscheidungen des Tages

Eine weitere Goldmedaille wird am Freitag im Eisschnelllauf der Männer vergeben. Über die Distanz von 10.000 Meter gilt der schwedische Weltmeister Nils van der Poel als Topfavorit auf den Olympiasieg. Daneben muss man aber auch den kanadischen Titelverteidiger aus Pyeongchang, Ted-Jan Bloemen, sowie den Niederländer Jorrit Bergsma zum engeren Favoritenkreis zu zählen. Einziger deutscher Starter ist der Erfurter Patrick Beckert.

Telefon für den Olympiasieger: Ministerpräsidentin crasht Interview

Für das deutsche Quartett Lucas Bögl, Jonas Dobler, Janosch Brugger und Albert Kuchler steht am Freitag der Skilanglauf über 15 km auf der Tagesordnung. Favorisiert werden die beiden Russen Alexander Bolschunow und Alexei Tscherwotkin.

Ohne deutsche Starterin geht es im Shorttrack bei den Frauen über 1000 Meter um olympisches Edelmetall. Als Aspirantinnen auf Gold gelten die Olympiasiegerin von 2018, Suzanne Schulting, sowie Kristen Santos aus den USA.

Olympia am Freitag live im TV und im Livestream bei Eurosport

Eurosport überträgt am Freitag, 11. Februar, die olympischen Winterspiele in Peking 2022 umfangreich live im TV sowie bei Eurosport auf Joyn.

Olympia 2022: Superstars to watch

Ein historischer Moment erwartet uns im Genting Snow Park. Im Snowboard-Halfpipe-Finale der Männer gibt sich Legende Shaun White zum letzen Mal die Ehre. Schon zuvor zeigt sich der Kanadier aufgeregt: "Ein letztes Mal mit den Jungs. Ein letztes Mal dieses Gefühl, dieses Kribbeln. Das wird mein letzter Tanz. Ich werde so nervös sein."

Geschenkt werden wird ihm die letzte olympische Medaille jedoch nicht. Seine ärgsten Konkurrenten Ayumu Hirano und Ruka Hirano (beide Japan) sowie der Australier Scotty James wollen ebenfalls aufs Podest. Aus deutscher Sicht steht Andre Höflich aus Kempten im Finale.

