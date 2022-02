Die ersten sechs Entscheidungen sind bereits gefallen in Peking. Dabei gab es auch aus deutscher Sicht allen Grund zur Freude, denn Skispringerin Katharina Althaus holte Silber von der Normalschanze

Darauf hoffen am Sonntag auch die Männer, allen voran die beiden Top-DSV-Adler Karl Geiger und Markus Eisenbichler, in ihrem Wettkampf um Gold von der Normalschanze.

Daneben liegt der Fokus zum Auftakt in der nacht auf der Entscheidung im Snowboard Slopestyle der Frauen mit Annika Morgan sowie der Abfahrt im Ski alpin, wo gleich vier Deutsche ins Rennen gehen.

Vier weitere Entscheidungen runden das Programm am ersten Olympia-Sonntag in Peking ab.

Eurosport.de blickt auf den Olympia-Sonntag voraus:

Olympia am Sonntag: Deutsche Athleten im Fokus

Beim Rodeln steht Johannes Ludwig kurz vor dem womöglich größten Triumph seiner Karriere. Der Gesamtweltcupsieger aus Oberhof geht als Führender in die beiden letzten Läufe, liegt aber nur knapp vor Wolfgang Kindl aus Österreich. Rekordweltmeister Felix Loch ist derweil nur auf Position vier geführt. Komplettiert wird das deutsche Trio durch Manx Langenhan. Der 22-Jährige liegt im Yanqing Sliding Center momentan auf Rang sieben.

Gespannt sein darf man auch auf die Leistungen der deutschen Skispringer auf der Normalschanze des Zhangjiakou Ski Jumping Centre. Im Fokus dabei steht insgemein der eigentliche Gold-Favorit Karl Geiger. Nach seinen Problemen im Training und Platz neun in der Qualifikation geht der Oberstdorfer mit einigen Fragezeichen in die erste Skisprung-Entscheidung.

Auch Eurosport-Experte Werner Schuster sieht Geiger noch nicht in Olympia-Form. hegt aber dennoch Hoffnung: ""Es ist noch nicht der Karl, den wir kennen. Er steigert sich aber langsam." Im Kampf um die Medaillen wird es für den 28-Jährigen dennoch sehr schwer.

Auch die drei weiteren deutschen Starter qualifizierten sich für den Wettkampf der besten 50. Stephan Leyhe kam mit 95,5 Meter auf Platz elf. "Meine Vorstellung, meine Form, mein Gefühl - das passt soweit", sagte der Hesse. Markus Eisenbichler enttäuschte derweil mit Rang 23. Constantin Schmid wurde 39. Als Favoriten auf den Olympiasieg gelten unter anderem der Qualifikationssieger Marius Lindvik aus Norwegen sowie der Japaner Ryoyu Kobayashi.

Geiger hadert mit Teamleistung: "Da ist der Wurm drin"

Im Eiskunstlauf Kurzprogramm der Damen startet mit der 25-jährigen Essenerin Nicole Schott nur eine deutsche Starterin.

Der 21-jährige Noah Victor sowie der Rosenheimer Leon "Vocki" Vockensperger starten derweil in der Qualifikation beim Snowboard Slopestyle.

Olympia 2022: Entscheidungen am Sonntag

Am Sonntag stehen insgesamt sieben olympische Entscheidungen an. Neben den Rodlern und Skispringern geht es auch im Eisschnelllauf bei den Männern über die 500 Meter-Distanz zur Sache. Als Favoriten gehen der schwedische Weltmeister Nils van der Poel und der Kanadier Ted-Jan Bloemen aufs Eis. Aus deutscher Sicht sind mit dem Erfurter Patricke Beckert und Felix Rijhnen aus Frankfurt zwei Starter mit dabei.

Perrine Laffont Fotocredit: Getty Images

Im Ski Freestyle auf der Buckelpiste möchte die amtierende Olympiasiegerin und Weltmeisterin Perrine Laffont (Frankreich) ihre Medaille verteidigen. Ihre schärfste Konkurrentin ist die Japanerin Anri Kawamura.

Daneben kämpfen die Skilangläufer über 30 Kilometer um den Olympiasieg. Als Topfavoriten im Zhangjiakou Cross Country Centre gelten die beiden Norweger Johannes Hösflot Kläbo und Hans Christer Holund. Für Team D starten Lucas Bögl , Jonas Dobler, Friedrich Moch und Florian Notz.

Olympia 2022: Superstars to watch

Eines der großen Highlights erwartet die Wintersportfans am Sonntag, wenn das Olympische Abfahrtrennen (ab 4:00 Uhr live auf Eurosport) auf der Tagesordnung steht. Nicht mehr mit dabei ist der zurückgetretene norwegische Olympiasieger von Pyeonchang 2018, Aksel Lund Svindal.

Als Favoriten gehen daher unter anderem der österreichische Weltmeister Vincent Kriechmayr sowie der Norweger Aleksander Aamodt Kilde ins Rennen. Aber auch die beiden Schweizer Beat Feuz und Marco Odermatt haben nach ihren eindrucksvollen Ergebnissen in den vergangenen Wochen gute Chancen auf den Abfahrtssieg in Yanqing.

Gehlt als einer der Topfavoriten in die Abfahrt: Aleksander Aamodt Kilde Fotocredit: Getty Images

Aus deutscher Sicht mit von der Partie sind Romed Baumann, Josef Ferstl, Dominik Schwaiger und Vize-Weltmeister Andreas Sander, der am Samstag das letzte DSV-Startticket erhielt. Die "Jungs" sind laut Chefcoach Schwaiger "top motiviert und fahren gut Ski".

Olympia 2022: Geheimtipp des Tages

Der Geheimtipp am Sonntag führt uns in den Genting Snow Park. Dort steigt das Finale im Snowboard Slopestyle bei den Frauen. Als Titelverteidigerin geht die Olympiasiegerin von 2018, Jamie Anderson an den Start. Daneben darf sich auch die Österreicherin Anna Gasser berechigte Hoffnungen auf olympisches Edemetall machen.

Aus deutscher Sicht ist als einzige Starterin die erst 19-jährige Annicka Morgan aus Miesbach mit dabei. Action ist aber auf alle Fälle garantiert!

