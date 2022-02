Am drittletzten Tag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking geht es fünfmal um Gold und einmal um Bronze.

Im Medaillenspiegel liegt Deutschland derzeit auf dem zweiten Rang hinter Norwegen und vor den USA, Schweden und China.

Für die Biathleten geht es in beiden Massenstartrennen im Zhangjiakou National Biathlon Centre um Edelmetall.

13/02/2022 AM 11:43

Laura Nolte, Kim Kalicki und Mariama Jamanka fahren im Zweierbob der Damen die ersten beiden Läufe.

Eurosport.de blickt auf den Olympia-Freitag voraus:

Neben Herrmann sind Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz am Start, das DSV-Männerquartett bilden Benedikt Doll, Roman Rees, Johannes Kühn sowie Philipp Nawrath.

Strahlende Gesichter: Biathlon-Staffel hält Bronze in den Händen

In der Halfpipe tritt Sabrina Cakmakli als einzige deutsche Freestylerin an, bereits um 2:25 Uhr MEZ fällt die Entscheidung. Zu den Favoritinnen gehört der chinesische Star Eileen Gu.

Im Zweierbob der Frauen finden die ersten beiden Läufe statt. Für Deutschland gehen Kim Kalicki mit Lisa Buckwitz, Mariama Jamanka mit Alexandra Burghardt und Laura Nolte mit Deborah Levi an den Start.

Im Eisschnelllaufen der Männer findet das Finale über 1000 Meter statt.

Als Favoriten gehen der Olympiasieger von Pyeongchang Kjeld Nuis aus den Niederlanden, sein Landsmann Thomas Krol sowie Ning Zhongyan aus China ins Rennen. Für Deutschland geht Joel Dufter aus Inzell an den Start.

Eurosport überträgt am Freitag, 18. Februar, die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 umfangreich live im TV: