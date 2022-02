Am viertletzten Tag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking geht es sechsmal um Gold.

Highlight des Tages ist das Finale im Eishockey der Frauen. Mit USA und Kanada kämpfen die favorisierten Teams um Gold.

Ad

Aus deutscher Sicht stehen am Donnerstag die Nordischen Kombinierer im Fokus. Im Team-Wettbewerb gehört die deutsche Auswahl mit Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Julian Schmid und Manuel Faißt zu den Medaillenfavoriten.

Olympia - Nordische Kombination Grünes Licht: Leitwolf Frenzel startet in der Staffel VOR 11 STUNDEN

Auch die Alpine Kombination der Damen steht auf dem Plan. Bereits um 3:30 Uhr MEZ startet die Abfahrt, bevor um 7:00 Uhr MEZ der entscheidende Slalom ansteht.

Eurosport.de blickt auf den Olympia-Donnerstag voraus:

Olympia am Donnerstag: Deutsche Athleten im Fokus

Nach dem Corona-Drama bei den Nordischen Kombinierern geht es nun um die Medaillen im Team-Wettbewerb von der Großschanze. Frisch aus dem Quarantäne-Hotel entlassen, darf Eric Frenzel mit Olympiasieger Vinzenz Geiger und Julian Schmid an den Start gehen.

Die vierte Position hat sich Manuel Faißt nach seinem sensationellen vierten Platz im Einzel am Mittwoch verdient. Terence Weber, der wie Frenzel zu Beginn der Spiele positiv getestet wurde, ist einer der Vorspringer. Ein kleines Trostpflaster, wenn auch nicht vergleichbar mit einer "echten" Teilnahme.

"Harte Tage" überstanden: Frenzel will in Staffel angreifen

Vom deutschen Team ist einiges zu erwarten. Die DSV-Athleten zählen neben Norwegen und Österreich zu den Favoriten im Kampf um Gold. "Wir müssen versuchen, Norwegen anzugreifen. Das ist schwer und vielleicht sieht es momentan fast unmöglich aus, aber wir haben eine Chance, um Gold zu kämpfen", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch.

Besonders spannend ist die Frage, was nach der Quarantäne von Frenzel kommt? Am Mittwoch absolvierte der dreimalige Olympiasieger sein erstes Training auf der Olympia-Schanze. Er überzeugte Bundestrainer Weinbuch mit seiner Leistung und bekam grünes Licht. Nach dem Springen von der Großschanze geht es über 4 x 5 Kilometer in die Loipe.

Olympia 2022: Entscheidungen am Donnerstag

Im Eishockey steht das Finale der Frauen an. Die Favoriten setzten sich durch. Wie schon in Pyeongchang 2018 kämpfen die USA und Kanada um die Goldmedaille. Vor vier Jahren konnten die US-Amerikanerinnen das Spiel für sich entscheiden und wurden Olympiasiegerinnen.

Eishockey Frauen Kanada gegen USA Olympia Peking 2022 Fotocredit: Getty Images

Beim Eisschnelllauf werden die Medaillen über die 1000 Meter der Frauen vergeben. Zu den Top-Favoriten zählt die Niederländerin Ireen Wüst. Mit elf Medaillen ist sie die erfolgreichste aktive Winterolympionikin. Ob sie ihre beeindruckende Medaillensammlung ergänzen kann?

Die letzte Entscheidung im Ski Alpin der Damen findet in der Kombination statt. Der Wettkampf beginnt mit der Abfahrt, bevor im Slalom die endgültige Entscheidung fällt. Medaillenchancen haben vor allem die Olympiasiegerin von 2018, Michelle Gisin aus der Schweiz, und ihre Teamkollegin Wendy Holdener, die vor vier Jahren Bronze holte. Ein besonderer Blick gilt der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die bisher enttäuschende Winterspiele 2022 erlebte. Im Slalom und Riesenslalom schied sie aus, im Super-G wurde sie Neunte.

Head to Head: Warum Gisin bessere Karten hat als Shiffrin

Olympia am Donnerstag im TV

Eurosport überträgt am Donnerstag, 17. Februar, die olympischen Winterspiele in Peking 2022 umfangreich live im TV sowie im PLUS+Joyn auf Eurosport bei im Livestream

Olympia 2022: Superstars to watch

Trotz ihres positiven Doping-Tests darf die erst 15-jährige Kamila Valieva bei der Kür im Eiskunstlauf starten. Die positive A-Probe der Russin wurde nach dem Gold im Team-Wettbewerb bekannt. Valieva gilt aus Ausnahmetalent und tritt als Gesamtführende in der Kür an.

Die Endergebnisse des Kür-Wettkampfs sind ebenso vorläufig wie die Resultate des Team-Events, denn die Medaillen werden erst nach den Spielen vergeben. Bis zur Hauptverhandlung nach Peking muss die junge Athletin versuchen, mit dem auf ihr lastenden Druck umzugehen. Der Wettkampf verspricht Drama und Spannung.

Einzelstart genehmigt: Valieva trainiert für Traum von Olympia-Gold

Update zu Valieva: Medikamenten-Cocktail: Neue Details in der Dopingaffäre Valieva

Olympia 2022: Geheimtipp des Tages

Nach vielen Erfolgen im Telemark hat die Allgäuerin Johanna Holzmann zum Skicross gewechselt. Da stehen am Donnerstag das Seeding und Viertel-, Halb und das Finale an. Für die Schwester von Skifahrer Sebastian Holzmann sind es die ersten Olympischen Spiele.

Neben der 12-fachen Jugendweltmeisterin im Telemark geht auch Daniela Maier für Deutschland an den Start. Als klare Favoritin gilt die aktuell Weltcupführende Sandra Naeslund aus Schweden.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Olympia: Zeitplan, Kalender und Termine der Winterspiele Peking 2022

Packendes Finish: So holten Hennig und Carl Gold im Teamsprint

Olympia Peking Olympia 2022 live im TV bei Eurosport: Über 1000 Stunden Live-Action 20/01/2022 AM 00:02