Am letzten Tag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking geht es fünfmal um Gold.

Im Medaillenspiegel liegt Deutschland weiter auf dem zweiten Rang hinter Norwegen. Damit rangieren die deutschen Athletinnen und Athleten vor China, den USA, Schweden und der Niederlande.

Mindestens noch einmal aber dürfte es Gold geben für Schwarz-Rot-Gold, denn Francesco Friedrich und Johannes Lochner liegen im Viererbob der Männer nach den ersten beiden Läufen auf Platz eins und zwei.

Eurosport.de blickt auf den Olympia-Sonntag:

Olympia am Sonntag: Deutsche Athleten im Fokus

Viererbob: Die deutschen Bob-Piloten Francesco Friedrich und Johannes Lochner haben in den ersten beiden Läufen am Samstag den Grundstein zu einem Krimi um Gold gelegt - nur ein Wimpernschlag trennt die Teams , ein deutscher Doppelsieg scheint fast schon vorprogrammiert.

Ski Alpin: Das Parallel-Mixed-Team-Event hätte eigentlich schon stattfinden sollen - wurde aber wegen heftiger Winde abgesagt. Ein neuer, letzter Versuch soll nun am Sonntag unternommen werden.

Für Deutschland starten Lena Dürr, Emma Aicher, Kira Weidle, Julian Rauchfuß, Alexander Schmid und Linus Straßer. Favoriten aber sind die Teams aus Österreich und den USA.

Olympia 2022: Entscheidungen am Sonntag

Skilanglauf: In der nordischen Königsdisziplin treten die Frauen zum 30-km-Freistil-Rennen an. Als Favoritinnen gelten die derzeitige Weltmeisterin im klassischen Stil, Therese Johaug aus Norwegen, die US-Amerikanerin Jessica Diggins und Ebba Andersson aus Schweden. Für Deutschland gehen Victoria Carl, Pia Fink und Antonia Fräbel an den Start.

Eishockey: Im National Indoor Stadium findet das letzte Event dieser Spiele an: Im Eishockey-Finale der Männer trifft das Russische Olympische Komitee auf Finnland. Die Finnen hoffen auf ihr erstes Olympia-Gold, die Russen auf die Titelverteidigung.

Olympia am Sonntag live im TV bei Eurosport

Olympia 2022: Superstars to watch

Wer Therese Johaug noch einmal bei Olympia in Aktion sehen möchte, sollte sich den Wecker auf 4:00 Uhr MEZ stellen. Dann startet die 33-Jährige in ihr letztes olympisches Rennen, in den "Marathon" über 30 Kilometer. Johaug wird danach ihre Olympia-Karriere beenden. Das erklärte Norwegens Skilanglauf-Königin am Freitag auf einer Pressekonferenz . "Natürlich ist das ein bisschen traurig", sagte die 14-malige Weltmeisterin. Wann genau Johaug ihre Langlauf-Karriere beenden wird, steht hingegen noch nicht fest.

