Am vorletzten Tag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking geht es achtmal um Gold und zweimal um Bronze.

Im Medaillenspiegel liegt Deutschland weiter auf dem zweiten Rang hinter Norwegen.

Damit rangieren die Deutschen vor den USA, China, der Niederlande und Schweden.

Laura Nolte und Mariama Jamanka liegen im Zweierbob der Frauen nach den ersten beiden Läufen auf Gold- und Silberkurs.

Eurosport.de blickt auf den Olympia-Samstag voraus:

Olympia am Samstag: Deutsche Athleten im Fokus

Die deutschen Bob-Piloten Francesco Friedrich und Johannes Lochner haben einen Tag vor Beginn des olympischen Vierer-Rennens einen guten Eindruck hinterlassen. Vizeweltmeister Lochner gewann am Freitag den vorletzten Lauf des Abschlusstrainings vor Olympiasieger Friedrich (+0,12 Sekunden). Christoph Hafer ging mit seiner Crew am Freitag nicht mehr an den Start und sparte Kräfte.

Im Zweierbob der Frauen steuert Laura Nolte zur Rennhalbzeit auf Goldkurs, Mariama Jamanka greift nach ihrer zweiten Olympia-Medaille . Nach der Nullnummer im Monobob haben die beiden Pilotinnen im Zweier-Schlitten die nächsten deutschen Erfolge im Eiskanal von Yanqing im Visier. Bei der Entscheidung am Samstag winkt sogar ein historischer Doppelsieg.

Bei den Alpinen findet das Ski-Alpin-Teamevent statt. Für die deutschen Sportlerinnen und Sportler ist es nach zehn Einzelentscheidungen ohne Medaille die letzte Chance auf Edelmetall. Bei der WM 2021 holte die DSV-Mannschaft Bronze

"Wir sind gut in Form, freuen uns brutal und hoffen, dass wir zusammen als Team eine kleine Revanche starten können", sagte die Slalom-Vierte Lena Dürr mit Blick auf das Parallel-Rennen: "Wir haben uns super vorbereitet und sind heiß."

Neben Dürr starten Emma Aicher, Kira Weidle, Julian Rauchfuß, Alexander Schmid und Linus Straßer für Deutschland. Favoriten sind Österreich und die USA.

Olympia 2022: Entscheidungen am Samstag

Im Genting Snow Park treten die Männer im Ski Freestyle in der Halfpipe an. Als Favoriten gelten der Olympiasieger von Pyeongchang David Wise aus den USA, Weltmeister Nico Porteous aus Neuseeland, der Kanadier Brendan Mackay sowie der US-Amerikaner Alex Ferreira. Deutsche Starter gibt es keine.

In der Nordischen Königsdisziplin treten die Männer zum 50 km-Freistil-Rennen im Skilanglauf an. Lucas Bögl, Jonas Dobler, Friedrich Moch und Florian Notz sind für Deutschland am Start. Favoriten sind ROC-Athlet Alexander Bolschunow sowie die beiden Norweger Hans Christer Holund und Johannes Hösflot Kläbo.

Im National Aquatics Centre bestreiten die Curling-Männer das Finale: Weltmeister Schweden trifft auf das Team aus Großbritannien. Außerdem findet bei den Frauen das Spiel um Platz 3 statt: Schweiz spielt gegen Schweden.

Im National Speed Skating Oval finden die Eisschnelllauf-Massenstarts der Männer und Frauen statt. Bei den Männern ist Felix Rijhnen der deutsche Starter. Favoriten sind Bart Swings aus Belgien und der ROC-Athlet Ruslan Sacharow.

Bei den Frauen starten Claudia Pechstein und Michelle Uhrig für Deutschland. Als Favoritinnen gehen Ivanie Blondin aus Kanada und die Italienerin Francesca Lollobrigida ins Rennen.

Im Eiskunstlauf-Paarlauf gehen Minerva Hase und Nolan Seegert für Deutschland an den Start. Als Favoriten gelten die Weltmeister Anastassija Mischina und Alexander Gallijamow, die für das Russische Olympische Komitee antreten, Sui Wenjing und Han Cong aus China sowie die ROC-Atheten Jewgenia Tarassowa und Wladimir Morossow.

Im National Indoor Stadium findet das Spiel um Bronze im Eishockey-Turnier der Männer statt: Slowakei trifft auf Schweden.

Olympia am Samstag im TV

Olympia 2022: Superstars to watch

Beide Athleten konnten bei Olympia in Peking schon vier Medaillen sammeln - je zwei Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille.

