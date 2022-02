Am dritten Tag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking werden neun Titel vergeben.

Highlight des Tages ist unter anderem die Abfahrt der Herren, die eigentlich am Sonntag hätte stattfinden sollen. Aufgrund der böigen Winde musste das Rennen verschoben werden. Die Favoriten um Aleksander Aamodt Kilde, Beat Feuz und Matthias Mayer mussten sich also gedulden.

Aus deutscher Sicht stehen am Montag die Skispringer im Fokus.

Im Mixed-Wettbewerb von der Normalschanze gehört die deutsche Auswahl mit Karl Geiger, Katharina Althaus, Constantin Schmid und Selina Freitag zum erweiterten Kreis der Medaillen-Teams.

Eurosport.de blickt auf den Olympia-Montag voraus:

Olympia am Montag: Deutsche Athleten im Fokus

Nach dem verkorksten Start der deutschen Skispringer am Sonntag bekommen Karl Geiger und Constantin Schmid am Montag direkt die Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Im erstmals ausgetragenen Mixed-Wettbewerb greifen sie gemeinsam mit Silbermedaillengewinnerin Katharina Althaus und Selina Freitag aus Aue nach dem Olympiasieg. Allerdings sind die Mannschaften aus Slowenien und Österreich derzeit stärker einzuschätzen.

Nachdem die Abfahrt am Sonntag aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht stattfinden konnte, findet die Königsdisziplin im alpinen Wintersport am Montag statt. Aus deutscher Sicht hoffen Josef Ferstl, Romed Baumann, Dominik Schwaiger, Andreas Sander auf den großen Coup, wenngleich dem deutschen Quartett nur Außenseiterchancen beizumessen sind.

Kilde rast zur Trainingsbestzeit in der Olympia-Abfahrt

Als klare Favoriten gelten Weltmeister Vincent Kriechmayr, Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen sowie die beiden Schweizer Beat Feuz und Marco Odermatt. Der zweimalige Olympiasieger Matthias Mayer darf sich ebenfalls berechtigte Hoffnungen auf eine Top-3-Platzierung machen.

Olympia 2022: Superstars to watch

Auch die alpinen Frauen starten am Montag in die Olympischen Winterspiele 2022. Mit dem Riesenslalom steht die erste große Entscheidung auf dem Programm. Favorisiert wird die amtierende Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin.

Riesenslalom-Duell: Nur eine kann Shiffrin gefährlich werden

Die US-Amerikanerin geht neben der Schwedin Sara Hector und Petra Vihola aus der Slowakei als klare Titelaspirantin in das Rennen. Gespannt sein sollte man aber auch auf die Leistung der amtierenden Weltmeisterin aus der Schweiz, Lara Gut-Behrami.

Nach ihrer Corona-Infektion lässt sich noch immer schwer einschätzen, in welcher Form sich die 30-jährige Schweizerin tatsächlich befindet. Als einzige Deutsche geht Emma Aicher aus Mahlstetten an den Start.

Olympia 2022: Entscheidungen am Montag

Neun Medaillenentscheidungen stehen an. Im Biathlon gehen die Frauen über 15 Kilometer im Einzel auf die Jagd nach olympischem Edelmetall. Als Topfavoritinnen gelten neben der Norwegerin Marte Olsbu Roiseland auch Julia Simon aus Frankreich sowie die Belarussin Dsinara Alimbekawa.

Aus deutscher Perspektive sind mit Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Vanessa Voigt vier Starterinnen dabei.

Im Capital Indoor Stadium kämpfen die Eiskunstläufer im Teamwettbewerb um den Olympiasieg. Klarer Favorit ist Team Kanada, das bereits bei den vorangegangenen Spielen in Pyeonchang 2018 triumphierte.

An gleicher Stätte geht es im Shorttrack bei den Frauen über 500 Meter um den Olympiasieg. Die größten Titelchancen rechnen die Experten Arianna Fontana aus Italien zu. Ärgste Konkurrentin der Olympiasiegerin von 2018 ist die amtierende Weltmeisterin Suzanne Schulting aus den Niederlanden.

Bei den Männern peilt Samuel Girad den Titel über 1000 Meter im Shorttrack an. Auch Weltmeister Shaolin Sándor Liu aus Ungarn möchte in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Als Favoriten gelten jedoch neben Pascal Dion aus Kanada auch der Südkoreaner Hwang Daeheon.

Als einzige deutsche Starterin kämpft Michelle Uhrig aus Berlin um den Titel im Eisschnelllauf über 1500 Meter. Als Favoriten im National Speed Skating Oval gelten neben den beiden Japanerinnen Nana Takagi und Ayano Sato die US-Amerikanerin Brittany Bowe.

Im Genting Snow Park möchte Redmond Gerald aus den USA seinen Olympiasieg im Snowboard Slopestyle erfolgreich verteidigen. Seine stärksten Konkurrenten dürften der Kanadier Sebastien Toutant sowie Lokalmatador Su Yiming sein.

