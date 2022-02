Olympische Spiele

Olympia 2022: Biathlon-Gold, Skisprung-Chaos und überall Stürze - die Highlights des Montags

Denise Herrmann hat die zweite deutsche Gold-Medaille dieser Olympischen Spiele gewonnen, doch am Ende des Tages ging das leider fast etwas unter, weil es im Mixed-Skispringen zum Disqualifikations-Chaos kam. Außerdem brachte der Montag Stürze an allen Ecken und Enden: In der Alpin-Abfahrt, im Riesenslalom, beim Rodeln und sogar beim Eiskunstlauf.

