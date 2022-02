Die Eröffnungsfeier liegt bereits drei Tage zurück, doch Fahnenträger Francesco Friedrich zeigt sich noch immer euphorisch.

Allein die Nominierung habe ihn um ein paar Stunden Schlaf gebracht.

"Als ich es dann erfahren habe, dass ich Fahnenträger bin, war ich wirklich stolz. Ich war der Anführer der deutschen Mannschaft. Das war wie ein kleiner Ritterschlag. Das ist einfach gigantisch. Der Einlauf bei Olympia ist so ein besonderer und krasser Moment."

Der 31-Jährige Bobfahrer ist mit elf Titeln Rekordweltmeister. Im Zweierbob und im Viererbob wurde er 2018 in Pyeongchang Doppel-Olympiasieger.

Olympia-Podcast mit Francesco Friedrich

Der erfolgreichen Karriere geht aber ein harter Anfang voraus, wie Friedrich erzählte. "Ich habe mich hochgekämpft und musste mir in den Arsch treten, um bei den Startzeiten dabei zu sein, um eine Chance zu haben, in der Riege der besten Piloten zu sein. Ich war selber anfangs der beste Anschieber, bis dann nach und nach die richtigen guten Jungs dazugekommen sind. Das hat die gefordert, dass ich so gut am Start war, dass wir alle eine mega Leistung hingelegt haben und uns immer wieder gegenseitig hochgepusht haben. Der Pilot ist nicht nur zum Fahren da. Mein Anspruch war, immer so gut zu sein wie meine Anschieber. Das haben wir bis heute geschafft und können deswegen die Startzeiten in der Welt bestimmen."

Aktuell hat Friedrich mit 66 Weltcupsiegen die meisten überhaupt und konnte im Zweier, Vierer und der Kombination bereits 14 Mal den Gesamtwelctup gewinnen.

Ein Tief gab es allerdings 2014 in Sotchi. Zum ersten Mal seit 50 Jahren gewann kein deutscher Bobfahrer eine Medaille bei Olympia. "Der Moment nach dem Zieleinlauf im Vierer hat mich motiviert. Das war das schlechteste Ergebnis für den Bobsport. Alle waren zutiefst betrübt. Gestandene Männer, die alles gewonnen haben. Und da habe ich mir geschworen, dass mir so etwas nicht mehr passiert. Ich bin nach Hause, habe eine Woche die Füße hochgelegt und dann sofort Gas gegeben im Training", sagt der in Pirna geborene Sportler.

Eine geniale Erfindung

Von von Schleinitz' Bobsimulator war Friedrich begeistert. "Wir haben ein wahnsinniges Equipment zur Verfügung gestellt bekommen von BMW und Julian von Schleinitz. Der Bobsimulator ist sehr realitätsgetreu. Wir können dort das Fahren üben in 20, 30 Fahrten. Dann sind wir rüber nach Peking und haben gemerkt, aha, so geht die Bahn. Das war eine mega Vorbereitung. An den Simulator kommt nichts heran, kein Computerspiel. Eine geniale Erfindung, vor allem zum Erlernen von neuen Bahnen und Entdecken von neuen Talenten."

Auf Olympia in Peking schaut der Bob-Rekordmeister zuversichtlich. "Wir sind in Bestform. Wir sind zwar vier Jahre älter, aber mindestens auf dem Niveau von Pyeongchang. Die Bahn hat noch ihre Tücken. Ich denke, wir haben alles im Griff. Wir haben zwar noch was zu tun. Aber wir sind voll motiviert, wir wollen voll Gas geben. Ich schaue mir genau die Rodler*innen an wegen der Wahl der Fahrlinien. Es ist alles möglich."

