Schießen sich Manuel Neuer und Co. in Katar zurück an die Weltspitze? Und mit wie vielen Goldmedaillen kehren die deutschen Wintersportler aus China zurück? Es sind genau diese Fragen, die vor den sportlichen Megaevents des kommenden Jahres diskutiert werden dürften. Doch 2022, so viel ist sicher, rücken unweigerlich bedeutsamere Themen abseits der großen Sportarenen in den Fokus.

Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, die anhaltende Ausbeutung von Gastarbeitern oder die Unterdrückung ethnischer Minderheiten: Die Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele in Peking und die Fußball-WM in Katar ist längst überschattet. Die höchst umstrittenen Gastgeber der milliardenschweren Großereignisse sehnen sich nach einer perfekten Inszenierung, doch der Druck aus der westlichen Welt lässt keineswegs nach.

Die Elite des Wintersports trifft sich in wenigen Wochen (4. bis 20. Februar) in einem Land, das wegen des Umgangs mit Tibet und Hongkong, vor allem aber aufgrund der Unterdrückung der Uiguren in der Provinz Xinjiang massiv in der Kritik steht.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) pocht auf seine "politische Neutralität" - während die US-Regierung von einem Genozid an der muslimischen Minderheit in Internierungslagern spricht.

Sport and Rights Alliance: "Hoffe, dass 2022 der Sport endlich aufwacht"

"Unsere Verantwortung ist es nicht, die politischen Probleme dieser Welt zu lösen", sagte IOC-Präsident Thomas Bach im "ZDF". Für viele Kritiker macht es sich der Fecht-Olympiasieger von 1976 damit zu einfach, sie werfen ihm vor, einzig wirtschaftliche Interessen im Blick zu haben.

"Ich hoffe, dass 2022 das Jahr sein wird, in dem der Sport endlich aufwacht und sich der Menschenrechte annimmt", sagte Andrea Florence im "Deutschlandfunk". Die Direktorin der Sport and Rights Alliance fordert, dass die Macht eingesetzt wird, "um Menschenrechte voranzubringen und die Werte, die der Sport aufzeigt".

Anders als das IOC zog die Tennisspielerinnen-Vereinigung WTA Konsequenzen und sich zunächst aus China zurück. Die Sorgen um die zeitweise verschwundene Peng Shuai sind trotz der "stillen Diplomatie" der Ringe-Organisation noch immer groß. Der Fall der früheren Doppel-Weltranglistenersten bewegt die Sportwelt und darüber hinaus.

Die USA und weitere Partner wie Großbritannien und Australien riefen einen "diplomatischen Boykott" der Winterspiele aus. Eine endgültige Reaktion aus Deutschland steht noch aus. Außenministerin Annalena Baerbock sprach sich für eine gemeinsame Haltung Europas aus.

Katar 2022: Heftige Kritik an dramatischen Arbeitsbedingungen im Wüstenstaat

Es ist eine Diskussion, die auch rund um die Fußball-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) noch intensiver als ohnehin geführt werden dürfte. Seit der von Korruptionsvorwürfen begleiteten Vergabe richten Organisationen wie Amnesty International den Blick auf die erheblichen Menschenrechtsverletzungen in dem schwerreichen Wüstenstaat.

Mithilfe der Gastarbeiter aus Indien, Bangladesch oder Nepal stampfte das flächenmäßig kleine Land eine gigantische Infrastruktur aus dem Boden.

Dass es laut Berichten Tausende Todesfälle auf den Baustellen gegeben habe, dass noch immer dramatische Arbeitsbedingungen aufgrund mangelnder Umsetzung von Reformen herrschen, scheint zweitrangig. Ebenso wie die massive Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit sowie die strukturelle Unterdrückung von Frauen oder Homosexuellen.

Katar versucht, mit einer PR-Strategie von den Problemen im Land abzulenken - die WM soll Hochglanzbilder liefern.

Was passiert nach Olympia und der WM?

Menschenrechtsorganisationen fordern von Sportverbänden eine deutliche Positionierung zu den beiden Gastgeberländern, doch vom IOC und der FIFA ist wenig zu erwarten. FIFA-Präsident Gianni Infantino beschwört stets die "Macht des Fußballs", der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat einen Boykott ausgeschlossen und vermeidet bislang eine klare Kante.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage in China und Katar entwickelt, sobald das Scheinwerferlicht wieder ausgeknipst wird und der Fokus der Öffentlichkeit verschwunden ist - genau davor warnen auch NGOs. In China, so berichtet es Human Rights Watch, habe sich die Situation seit den Sommerspielen 2008 jedenfalls verschlechtert.

