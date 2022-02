Olympische Spiele

Olympia 2022: Dem Fabian seine Freunde - Ski-Expertin Vicky Rebensburg

Fabian Hambüchen hat eine illustre Runde an Olympia-Experten für Eurosport um sich versammelt - und wir stellen Euch die Truppe jetzt vor! Vicky Rebensburg zum Beispiel ist eine davon. Kennt Ihr nicht? Die Skilehrer-Anwärterin vom Tegernsee hat in ihrer Karriere die eine oder andere Gold-Medaille aus dem Schnee gefischt und will Fabian jetzt den Sport näherbringen, in den sie sich mit 3 verliebte.

00:01:09, vor einer Stunde