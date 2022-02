Zorn erklärt ihren Wechsel aus dem Tor in den Sturm: "Ich habe gemerkt, dass es keinen Reiz mehr gab, im Tor zu stehen. Wir waren mit dem ESC Planegg ziemlich gut – und wenn du dann hinten 60 Minuten rumstehst, gewinnst am Ende 12:0, dann dachte ich mir: 'Cool, und was habe ich dazu beigetragen?"

"Ich habe im Sommer immer ein bisschen Inline-Hockey gespielt, kannte also die Spieler- und Stürmerseite. Und das hat mich gereizt", erklärte die 32-Jährige.

Die Stürmerin sagt, dass es ein schwerer Schritt gewesen sei, "weil ich damals auf dem Sprung in die A-Nationalmannschaft war. Ich wollte damals auch immer zu Olympia, aber ich habe gemerkt: Ich muss diesen Traum aufgeben, weil das, was ich mache, mir keinen Spaß mehr macht. Das war hart damals, aber ich hatte die Unterstützung meiner damaligen Trainer, denen ich sehr dankbar. Ich hätte aber niemals gedacht, dass ich dann rauskomme, wo ich rausgekommen bin. Das wäre vermessen gewesen."

Die 32-Jährige erzählt im Eurosport-Podcast, wie ihre Kollegen auf die Entscheidung reagiert haben.

"Bei den Vereinskollegen war das nie ein Thema, weil die das mehr oder weniger live miterlebt haben, dass ich im Training mal als Stürmerin spiele. Ich bin über zwei Jahre mit beiden Eishockeytaschen in die Hallen gereist, weil wir keine andere Torhüterin hatten", so die Kapitänin der Nationalmannschaft.

"Insgesamt in der Szene habe ich aber schon den ein oder anderen Spruch bekommen. Zum Beispiel, dass ich nicht den Mut hätte, den Kampf anzunehmen, um es in die Nationalmannschaft zu schaffen. Das war hart, in diesem jungen Alter solche Dinge zu hören, aber ich bin froh, dass mich das nicht vom Weg abgebracht hat."

Die Nationalspielerin macht im Eurosport-Podcast zudem klar, wie schwer das Heimkommen nach Olympia ist: "Ich habe gemerkt, wie ausgebrannt und ausgelaugt ich war. Ich habe mich direkt im ersten Spiel nach Olympia verletzt, völlig unspektakulär, ohne jegliche Gegnereinwirkung. Ich bin einfach zusammengeklappt wie ein Pustemännchen und habe mir das Innenband im Knie gerissen."

Auch über ihre Leidenszeit berichtet Zorn im Podcast: "Ich habe glaube ich einen Monat gebraucht, um mich zu sortieren. Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch studiert, hab meinen Master geschrieben, musste Prüfungen nachschreiben, saß vor dem Papier und habe mir gedacht: Was mache ich hier eigentlich? Ich habe nichts auf die Kette gekriegt, nicht negativ gesehen, sondern weil man emotional so überwältigt ist für einen längeren Zeitraum. Ich habe damals lange gebraucht, um mich in den Alltag einzufügen."

Die Tatsache, in einem Männerteam zu spielen, sei immer ein Hirngespinst von ihr gewesen, erzählt Zorn: "Aber es hat mir die Möglichkeit gegeben, das Eishockeyspiel aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Der Sport ist meine Leidenschaft, das was ich liebe. Bei den Männern konnte ich hinkommen, ohne großen Erwartungsdruck, ohne drüber nachzudenken, was auf dem Spiel steht. Das ist die pure Liebe zum Sport. Ich bin da die Kleinste und Schmälste, aber vom Niveau her kann ich mitspielen. Es ist ja die unterste Liga bei den Männern. Mit ein bisschen Spielverständnis habe ich das ganz gut hinbekommen."

