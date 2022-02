Olympische Spiele

Olympia 2022 - Eishockey-Legende Christian Ehrhoff: Drei Dinge, die Deutschland besser machen muss

Nach der 1:5-Niederlage im ersten Spiel gegen Kanada will das deutsche Eishockey-Team bei Olympia in Peking gegen Gastgeber China ein andere Bild abgeben. Dafür ist allerdings eine Steigerung nötig. Eurosport-Experte Christian Ehrhoff, der vor vier Jahren beim deutschen Silber-Coup in Pyeongchang auf dem Eis stand, nennt drei Dinge, die Deutschland verändern muss.

