"Speechless - das bin ich selten", erinnert sich Ehelechner im Podcast-Gespräch an Olympia 2018 in Pyeongchang.

Damals erreichte die deutsche Mannschaft sensationell das Finale und gewann durch die 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Russland die Silbermedaille.

"Ich weiß ja, was die Jungs dafür getan haben. Und es tut dann so gut, Nationen hinter dir zu lassen, die dich sonst jahrelang geärgert haben", so Ehelechner.

Der ehemalige Eishockeytorwart war bei den Winterspielen vor vier Jahren für Eurosport-Experte am Mikrofon - ebenso wie nun bei Olympia 2022 in Peking.

Der gebürtige Rosenheimer sieht in Peking durchaus Chancen für die DEB-Auswahl: "Wir haben eine geile Truppe mit einem guten Mix aus erfahrenen und hungrigen Spieler." Die Top-Nationen aus den USA und Kanada seien dagegen schwer einzuschätzen. "Ich hoffe wirklich auf das Halbfinale", so Ehelechner.

Kuriose Erinnerungen hat Ehelechner an das Jahr 2003, als er in Nashville von den San Jose Sharks für die NHL gedraftet wurde.

"Am zweiten Tag, als es von der vierten bis zur letzten Runde ging, habe ich keinen Anzug mehr angezogen, sondern nur Jeans und T-Shirt. Ich war auch ein bisschen angepisst. Dann sitze ich da mit meinem Papa in Nashville auf der Tribüne. Und der hat die ganze Zeit gesagt: 'Zieh doch wenigstens ein Hemd an! Das schaut so billig aus.' Und ich habe gesagt: 'Papa, lass mich in Ruhe.' Als ich dann gesehen habe, wie die anderen gedrafteten Spieler mit Anzug, Smoking, Krawatte auf die Bühne gekommen sind und ich mit meinem ultraschlechten T-Shirt und Turnschuhe da saß, habe ich gedacht: 'Wenn ich jetzt aufgerufen werde, denken die, da kommt irgendein Fan. Da kommt irgendein Typ ohne Style. Mein Vater ist dann schnell ins Hotel, um mir doch noch ein Hemd zu holen'", blickt Ehelechner auf den großen Moment zurück.

In der Viertelstunde, in der der Vater im Hotel war, sei er dann "aufgerufen worden von den San Jose Sharks. Die Arena wird verdunkelt, der Spotlight geht auf mich - und es ist mir so peinlich. Ich habe geschwitzt. Ich bin aufgestanden, mit meinem T-Shirt. Mein Papa hat dann auch noch diesen Moment verpasst. Der GM meinte dann zu mir: 'You have no style!' Ich glaube, ich war dann der erste, der ohne Anzug gedraftet wurde."

