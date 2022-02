Olympische Spiele

Olympia 2022: Gu-Gala in der Halfpipe, Bö-Show in der Loipe und Spannung im Eishockey

Ohne deutsche Medaille ist der Olympia-Tag in Peking zu Ende gegangen - doch die Ausgangsposition für Edelmetall am Samstag ist im Zweierbob der Frauen so gut, wie sie nur sein könnte. Am Freitag aber glänzten vor allem Andere: Biathlet Johannes Thingnes Bö holte sich sein viertes Gold von Peking und Ski-Freestylerin Eileen Gu zauberte nach Slopestyle und Big Air auch in der Halfpipe.

00:07:03, vor einer Stunde