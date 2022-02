Olympische Spiele

Olympia 2022 - Hambüchen & Friends: Japan verliert Teamverfolgung dramatisch, Riiber verirrt sich

Der Norweger Jarl Magnus Riiber biegt bei der Nordischen Kombination falsch ab. Eine Läuferin der Japanerinnen stürzt im Finale der Eisschnellauf-Teamverfolgung auf dem Weg zur Goldmedaille. Der Zweierbob der Briten kippt bei Olympia 2022. Fabian Hambüchen blickt in der Rubrik "Und sonst so?" in seiner Show "Hambüchen & Friends" auf die kuriosen Momente des Olympia-Tages aus Peking zurück.

00:01:49, vor 25 Minuten