Olympische Spiele

Olympia 2022 - Hambüchen Challenge: Fabian leidet beim Biathlon in der Loipe - Teil 1

Es ist wieder Zeit für die Hambüchen-Challenge! Der Turn-Olympiasieger versucht sich rund um die Olympischen Spiele von Peking 2022 an den unterschiedlichsten Sportarten - und macht dabei mal eine bessere, mal eine eher schlechte Figur. Gemeinsam mit Simon Schempp hat er sich für die erste Folge der Serie in Ruhpolding am Biathlon probiert. In Teil 1 der Folge wagt er sich auf die Loipe.

00:05:46, vor einem Tag