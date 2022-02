Olympische Spiele

Olympia 2022: Highlights des Sonntags - Rodler glänzen, Adler patzen und Althaus strahlt

Die erste deutsche Gold-Medaille ist eingefahren: Johannes Ludwig ist den Eiskanal am schnellsten hinuntergerodelt und hat für Jubelstürme gesorgt, während die männlichen Skispringer auf der Normalschanze allesamt an den Top 10 scheiterten. Am ersten Sonntag der Olympischen Spiele 2022 standen außerdem Action-Sportarten und die Eisschnellläufer im Fokus - hier sind die Highlights des Tages!

00:05:49, vor einer Stunde