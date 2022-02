Olympische Spiele

Olympia 2022 - Highlights vom Dienstag: Gold, Silber und Bronze im Bob, Blech überall sonst

Die deutschen Bobfahrer haben am Dienstag Geschichte geschrieben: Zum ersten Mal gingen bei Olympischen Winterspielen Gold, Silber und Bronze in einer Disziplin an dieselbe Nation. Dafür wurde Team D an diesem Tag sonst vom Pech verfolgt: Gleich drei vierte Plätze gab es in der Nordischen Kombination, in der Biathlon-Staffel und der Alpin-Abfahrt der Frauen. Ein echtes Debakel gab's im Eishockey.

