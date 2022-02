Am sechsten Tag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking werden insgesamt sechs Goldmedaillen vergeben.

Auch "Team D" möchte wieder erfolgreich Medaillen sammeln.

Momentan liegt Deutschland im Medaillenspiegel gemeinsam mit Gastgeber China auf einem guten Rang drei. Insgesamt konnten schon fünf Medaillen gewonnen werden, darunter drei Gold- und zwei Silbermedaillen.

Noch erfolgreicher waren bislang nur die Schweden und die Niederländer.

Eurosport.de blickt auf den Olympia-Mittwoch voraus:

Olympia am Mittwoch: Deutsche Athleten im Fokus

Am Mittwoch geht es für die alpinen Frauen im Slalom zur Sache. Aus deutscher Sicht hat Lena Dürr wohl die größte Chance auf eine deutsche Alpin-Medaille. Die 30-jährige Münchnerin möchte bei den Olympischen Winterspielen in Peking ihre erste Medaille überhaupt holen. Zuzutrauen ist es der Geheimfavoritin allemal, fuhr Dürr in diesem Winter doch schon auf drei Podestplätze im alpinen Weltcup ein.

Auch die dreimalige Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch sieht in der 30-Jährigen "definitiv eine Medaillenkandidatin". Neben Lena Dürr ist aus deutscher Sicht auch Emma Aicher vom SC Mahstetten mit von der Partie.

Petra Vlhoha gilt als Favoritin auf den Slalomsieg. Fotocredit: Getty Images

Als Topfavoritin im Yanqing Alpine Skiing Centre gilt die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Die bisherige Dominatorin dieses Winters steht jedoch besonders unter Druck, war sie doch im Riesenslalom nach einem Patzer ohne Medaille geblieben. Neben der US-Amerikanerin gilt auch Petra Vlhoha aus der Slowakei als Titelaspirantin.

Große Medaillenhoffnungen bestehen aus deutscher Sicht auch im Rodel-Doppelsitzer der Herren. Nach den Erfolgen in den Einer-Konkurrenz durch Johannes Ludwig und Natalie Geisenberger möchte "Team D" seine Dominanz weiter unterstreichen.

Gute Chancen auf olympisches Edelmetall bestehen für beide deutschen Paarungen: Die amtierenden Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt möchten ihre fünfte gemeinsame Goldmedaille einfahren. Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken dürfen sich ebenfalls gute Chancen ausrechnen. Die schärfsten Konkurrenten kommen derweil aus Lettland und Österreich.

Neben dem lettischen Brüderpaar Andris und Juris Sics wollen auch Thomas Steu und Lorenz Koller im Kampf um die Medaillen mitsprechen.

Tobias Wendl und Tobias Arlt während des Trainings Fotocredit: Getty Images

Ohne den dreimaligen Olympiasieger Eric Frenzel starten die deutschen Kombinierer am Mittwoch im Zhangjiakou Ski Jumping Centre sowie im Cross-Country Centre in ihren ersten Wettkampftag. Zunächst im Springen von der Normalschanze ab 9:00 Uhr deutscher Zeit sowie anschließend in der Langlauf-Loipe über 10 km ruhen die Hoffnungen auf Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger und Julian Schmid.

Nach den Ausfällen von Olympiasieger Frenzl und Weltmeister Jarl Magnus Riiber haben sich die Favoritenrollen verschoben. Im Fokus stehen neben dem deutschen Trio um den Oberstorfer Vinzenz Geiger auch der Weltcupführende Johannes Lamparter aus Österreich sowie der Norweger Jörgen Graabak.

Olympia 2022: Entscheidungen am Mittwoch

Im Shorttrack geht es bei den Männern über 1500 Meter um die Goldmedaille. Favorisiert werden neben dem Lokalmatadoren Ren Zewei auch der Südkoreaner Park Janghyuk. Aus deutscher Sicht sind keine Starter mit dabei.

Im Big Air Shougang kommt es im Ski Freestyle zur Entscheidung. In der erstmalig ausgetragenen Disziplin stehen neben Weltmeister Mark McMorris aus den USA auch der Österreicher Matej Svancer im Fokus. Daneben gilt Alexander Hall als weiterer Favorit auf den Olympiasieg.

Für Jana Foscher aus Löffingen geht es morgen im Finale des Snowboard Cross zur Sache. Als Topfavoriten gelten neben der italienischen Olympiasiegerin von 2018, Michela Moioli, auch die amtierende Weltmeisterin Charlotte Banks aus Großbritannien.

Olympia am Mittwoch live im TV und im Livestream bei Eurosport

Eurosport überträgt am Mittwoch, 9. Februar, die olympischen Winterspiele in Peking 2022 umfangreich live im TV sowie bei Eurosport auf Joyn.

