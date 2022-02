Martin Schmitt kritisiert, dass man bei den Verbänden "ein bisschen langsam" sei.

"Die Frauen haben lange gebraucht, bis das Springen überhaupt olympisch wurde. Vor den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver hat man es noch auf juristischem Wege versucht. Vor allem die amerikanischen Sportlerinnen haben sich da mächtig ins Zeug gelegt, aber es hat alles nichts gebracht", so der heutige Eurosport-Experte.

Inzwischen gebe es "das Springen von der kleinen Schanze, immerhin den Mixed-Wettbewerb, aber immer noch kein Springen von der Großschanze. Und wir hatten schon tolle Großschanzen-Wettbewerbe. Die Damen springen auch sehr gerne von der Großschanze, die wünschen sich das und hätten es wirklich verdient, eine zweite Medaillenchance zu bekommen."

Schmitt erklärt: "Das Leistungsniveau ist hoch, es fehlt aber noch die Dichte. Wo soll der Nachwuchs auch herkommen, wenn die Präsenz fehlt. Deswegen ist es wichtig, ihnen die Plattform zu bieten. Das ist eine Frage der Zeit, denn die Damen sind relativ nah an die Herren herangerückt. In etwa befinden sich die Frauen auf dem Niveau der Nordischen Kombinierer, sind also vier bis fünf Luken weg. Und das ist ein sehr hohes Leistungsniveau."

Schmitt macht deutlich, was dem Frauenskispringen helfen könnte: "Ich glaube, dass der Gamechanger eine eigene Vierschanzentournee auf den traditionellen Schanzen wäre. Das ist bei uns im Alpenraum einfach die Veranstaltung, die am meisten Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das wäre die geeignete Plattform für die Damen, ihren tollen Sport greifbarer und populärer zu machen. Ich hoffe nur, dass man ein richtiges Konzept fährt. Man sollte sie im gleichen Rhythmus wie bei den Herren zeigen. Ich stelle mir nach Corona eine Damen-Vierschanzentournee vor mit vollem Haus, mit begeisterten Fans - das wäre das richtige Signal und Bild nach außen."

Der Goldmedaillengewinner von Salt Lake City erinnert sich, wie er zum Topstar aufstieg: "Meine Anfangszeit war cool. Ich war nie bei Junioren-Weltmeisterschaften. Mein Jahrgang war stark mit Michael Uhrmann und Alexander Herr. Ich war auf Tuchfühlung bei den besten dabei, aber habe es nie ins Team geschafft. Ich wusste, dass ich zulegen muss und es ein harter Kampf wird", betont der 43-Jährige.

Im Herrenbereich habe er dann "Glück gehabt, in eine starke B-Mannschaft mit Sven Hannawald zu kommen. Unser langjähriger Heimtrainer Wolfgang Steiert war zusammen mit Andi Bauer, dem fantastischen, langjährigen Cheftrainer der Frauenmannschaft, Cheftrainer des B-Kaders. Wir waren ein junges, dynamisches Team und haben uns extrem entwickelt. Aus der B-Mannschaft habe ich es in den Weltcup und von dort auf den letzten Drücker in Willingen zur Weltmeisterschaft nach Trondheim geschafft. Dort habe ich in jungen Jahren eine Medaille gewonnen, das war ein fantastisches Erlebnis. Das war Wahnsinn in Trondheim vor 60.000, 70.000 Zuschauern, teilweise standen die vor dem Stadion. Das war ein Skifest vom Feinsten. Und dann kann man sich vorstellen, wie motiviert ich aus der WM raus bin."

