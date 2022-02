Es waren turbulente 44 Stunden für Casey Dawson.

Eigentlich hätte es der 21-jährige US-Amerikaner gar nicht mehr zu den Winterspielen geschafft. Insgesamt 45 Corona-Tests musste der Eisschnellläufer durchführen, ehe er abfliegen durfte. Nach insgesamt 18.255 Flugkilometern erreichte er Peking, ganze zwölf Stunden vor dem Wettkampfsstart.

Der zeitliche Engpass sollte jedoch nicht das letzte Problem bleiben, fehlten doch nunmehr die Koffer samt der Eislaufschuhe. Diese waren an einer Zwischenstation hängengeblieben, wodurch sich der Olympionike nun auf die Suche nach adäquatem Ersatz machte.

Gemeinsam mit seinem Coach suchte Dawson lange vergeblich, ehe ein Lette ihm seine Schuhe anbot.

"Überhaupt dabei zu sein, war das Größte"

Beim Wettkampf landete Dawson dann zwar nur auf dem vorletzten Rang, im Fokus stand für den Studenten jedoch die geglückte Teilnahme: "Überhaupt dabei zu sein, war das Größte für mich. Ich hatte schon nicht mehr damit gerechnet, dass das klappt."

Jetzt hofft Dawson, dass seine Koffer schnellstmöglich in Peking ankommen. In der am Sonntag stattfindenden Mannschafts-Verfolgung würde er gerne in seinen eigenen Schlittschuhen antreten.

