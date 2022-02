Olympische Spiele

Olympia 2022: Rodlerin mit lautem Jubelschrei nach Zielankunft - Eurosport-Moderator erlaubt sich Spaß

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking lassen die Sportlerinnen ihren Emotionen freien Lauf. So geht es auch dieser Rodlerin nach ihrem Lauf. Mit einem Jubelschrei kommt sie im Zielbereich an. Eurosport-Moderator Wolfgang Nadvornik macht sich einen Spaß mit Kollegin Birgit Nössing daraus. Die Aktion seht ihr im Video.

00:00:40, vor 35 Minuten