Olympische Spiele

Olympia 2022 - Schlussfeier: Italien ist bereit - Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina

Traditionell wird bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele an die nächsten Spiele übergeben. So wird bei der Abschlussfeier in Peking 2022 an Mailand/Cortina 2026 übergeben. Italien ist bereit für die Austragung und voller Vorfreude auf die Winterspiele. Die feierliche Übergabe seht ihr im Video.

00:01:37, vor einer Stunde