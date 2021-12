Olympische Spiele

Olympia 2022: So sehen die Medaillen für die Winterspiele in Peking aus - ihr modernes Design ist mit einer tiefen Botschaft und Bezügen zu 2008 verbunden. Chinas Hauotstadt ist der erste Olympiaort, an dem nach Sommerspielen auch Winterspiele stattfinden. In 15 Sportarten mit insgesamt 109 Entscheidungen wird es im Februar 2022 um Gold, Silber und Bronze gehen.

