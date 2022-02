Olympische Spiele

Olympia 2022: Spektakuläre Abflüge und kuriose Stürze - Best of Crashes

Steuerfehler auf der Piste, verpasste Absprünge, Kollisionen mit Kameraleuten und viele weitere kuriose Szenen, die natürlich alle glimpflich ausgegangen sind: Von Halfpipe, über Pisten und Loipen bis in den Eiskanal und in die Eishalle. Hier sind die besten und spektakulärsten Crashes der Olympischen Winterspiele 2022 in und um Peking!

00:02:04, vor einer Stunde